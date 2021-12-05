"Нагрели" пенсионера на коммуналке? Почему Ощадбанк обвинили в мошенничестве

Пенсионер рассказал, как из-за сотрудников Ощадбанка получил огромную задолженность по коммуналке

Клиент обвинил банк в мошенничестве с коммунальными платежами / Фото: Коллаж: Сегодня

Пенсионер обвинил Ощадбанк в мошенничестве с коммунальными платежами и заявил, что из-за сотрудников банка у него образовались несуществующие долги по коммуналке.

Об этом пожилой мужчина написал на специальном сайте "Минфин".

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По словам клиента, он нетрудоспособный пенсионер и оплачивал коммунальные услуги дистанционно – через мобильное приложение "Ощад 24/7" и три года назад его лишили жилищной субсидии.

Мужчина считает, что причина в том, что Ощадбанк не передал в платежных документах показания счетчиков горячей воды и вследствие образовалась многотысячная задолженность.

"В этом году лишён жилищной субсидии из-за задолженности перед Управляющей компанией на сумму 1248,20 грн. вследствие непередачи ей Ощадбанком моих ежемесячных платежей", – пишет пенсионер.

После этого мужчина сделал запрос о причинах отсутствия платежей и в Ощадбанке заявили, что не получали его платежей на протяжении 2 лет до 2019 года.

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"Хотя у меня есть все оплаченные и подтвержденные самим же Ощадбанком квитанции за последние четыре года. То есть Ощадбанк ограбил своего клиента-пенсионера", – говорится в отзыве.

Что ответили в Ощадбанке?

Сотрудники банка отреагировали на отзыв и в комментариях к нему написали, что вся информация, которая указывается при проведении платежа (назначение платежа, показатели и т.п.) передается организации-получателю.

Однако это никак не освобождает от ответственности за своевременную и правильную передачу показателей самого пользователя коммунальными услугами.

Клиенту рекомендовали предоставить коммунальной организации квитанции про оплату соответствующих услуг и заверили, что банк всегда передает информацию по указанным реквизитам.

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Ранее мы писали, что у Ощадбанка появилось новое мобильное приложение, которое должно полностью заменить "Ощад 24/7".

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