Ощадбанк создал новое мобильное приложение – чем на этот раз удивят украинцев

Ощадбанк создал новое приложение, которое должно полностью заменить старую программу "Ощад 24/7"

Ощадбанк анонсировал новое мобильное приложение / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Государственный Ощадбанк запустило новое мобильное приложение "Мобильный Ощад", которое должно полностью заменить старое приложение "Ощад 24/7" в течение 2022 года.

Об этом сообщили в пресс-службе банка 1 декабря.

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Представители Ощадбанка отметили, что новое приложение разрабатывалось целых два года на платформе Flutter, которая значительно оптимизирует процессы и повышает производительность системы.

В пресс-службе заверили, что в новой программе количество кликов для транзакции уменьшилось с пяти до одного, а приложение доступно как для Android так и для iOs.

В настоящее время в "Мобильном Ощаде" уже доступно 95% наиболее популярных операций, хотя в 2022 году предусмотрено еще два релиза.

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В приложении пользователей будет сопровождать анимированный персонаж "Ощадик", а дизайн обещает быть менее традиционным и консервативным.

"Понятный интерфейс, технологичность и эмоциональная составляющая делают новое мобильное приложение Ощадбанка гораздо более удобным. Уверен, что все больше клиентов будут использовать "Мобильный Ощад" вместо визита в банк, ведь мы создали настоящее отделение в смартфоне, – сказал член правления Ощадбанка Антон Тютюн.

Как работает Ощадбанк в красной зоне

Ранее в эксклюзивном комментарии "Сегодня" сотрудники Ощадбанка и ПриватБанка рассказали, что финансовые учреждения находятся в списке исключений.

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Поэтому им разрешено работать в красной зоне и обслуживать как вакцинированных, так и не вакцинированных граждан.

"Сегодня" также рассказывали, что в Ощадбанке пенсионерам угрожали не отдавать деньги и писали, как подорожание проезда в Киеве повлияет на работу учреждения.