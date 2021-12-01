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Ощадбанк створив новий мобільний додаток – чим цього разу здивують українців

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
1 грудня, 14:05
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Ощадбанк створив новий додаток, який має повністю замінити стару програму "Ощад 24/7"
Ощадбанк анонсував новий мобільний додаток
Ощадбанк анонсував новий мобільний додаток / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Державний Ощадбанк запустив новий мобільний додаток "Мобільний Ощад", який повинен повністю замінити старий застосунок "Ощад 24/7" протягом 2022 року.

Про це повідомили у прес-службі банку 1 грудня.

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Представники Ощадбанку зазначили, що новий застосунок розробляли цілих два роки на платформі Flutter, яка значно оптимізує процеси і підвищує продуктивність системи.

У прес-службі запевнили, що у новій програмі кількість кліків для здійснення транзакції зменшилась з п’яти до одного, а додаток доступний як для Android так і для iOs.

Наразі у "Мобільному Ощаді" вже доступно 95% найбільш популярних операцій, хоча у 2022 році передбачено ще два релізи.

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У додатку користувачів супроводжуватиме анімований персонаж "Ощадик", а дизайн обіцяє бути менш традиційним і консервативним.

"Зрозумілий інтерфейс, технологічність та емоційна складова роблять новий мобільний додаток Ощадбанку набагато зручнішим. Упевнений, що дедалі більше клієнтів використовуватимуть "Мобільний Ощад" замість візиту до банку, адже ми створили справжнє "відділення в смартфоні", – сказав член правління Ощадбанку Антон Тютюн.

Як працює Ощадбанк у "червоній зоні"

Раніше у ексклюзивному коментарі "Сьогодні" співробітники Ощадбанку та ПриватБанку розповіли, що фінансові установи перебувають у списку виключень.

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Тож їм дозволено працювати у "червоній зоні" і обслуговувати як вакцинованих, так і не вакцинованих громадян.

"Сьогодні" також розповідали, що у Ощадбанку пенсіонерам погрожували не віддавати гроші та писали, як подорожчання проїзду в Києві вплине на роботу установи.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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