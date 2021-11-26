В Ощадбанке пенсионерам грозятся не отдавать деньги – что происходит

Клиентка Ощадбанка заявила, что ей и ее мужу не хотят платить пенсию из-за того, что они отказываются переходить на карточный счет

клиентам Ощадбанка угрожают не выплачивать пенсии на сберкнижку / Фото: Коллаж: Сегодня

На сотрудников Ощадбанка пожаловалась клиентка, которой они угрожают не выдать пенсию из-за того, что женщина отказывается переходить на карточный счет.

Об этом пользовательница написала на сайте "Минфин".

Реклама

По словам клиентки, работники одного из львовских отделений уже два месяца подряд угрожают ей и ее мужу, что не будут выплачивать им пенсию на сберегательную книжку.

Таким образом, клиентов пытаются принудительно перевести на карточные счета, которые они не хотят открывать.

"Аргумент единственный от работников Ощадбанка – у них много работы с нашими сберкнигами, больше никаких законных оснований мы не услышали, как и не видели никаких официальных предупреждений об изменениях в обслуживании сберкнижек ни к нам лично, ни в самом отделении", – рассказывает украинка.

Возмущенная женщина пишет, что хочет защититься от произвола работников и подать жалобу в компетентные органы. Ощадбанк пока на обращение не отреагировал.

Реклама

Как будет работать Ощадбанк в красной зоне

В эксклюзивном комментарии "Сегодня" сотрудники Ощадбанка рассказали, что финансовые учреждения находятся в списке исключений.

Таким образом, для их посещения не нужно предъявлять COVID-сертификат, а также отрицательный ПЦР-тест или сертификат о выздоровлении.

Однако для того, чтобы зайти в отделение, нужно надеть защитную маску и соблюдать социальную дистанцию.

Реклама

Раньше мы писали, что за данный год Ощадбанк сильно снизил свою прибыль, по сравнению с 2020 годом.

"Сегодня" также рассказывали, что банк продаст некоторые проблемные кредиты украинцев на онлайн аукционе.