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Обманули пенсионерку: с клиентки Ощадбанка взяли деньги за бесплатную услугу

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
23 ноября, 10:55
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Пенсионерка пожаловалась на сотрудников Ощадбанка, которые навязали ей страховку при оформлении карты киевлянина
Пенсионерка заявила, что ее обманули в отделении Ощадбанка
Пенсионерка заявила, что ее обманули в отделении Ощадбанка / Фото: Коллаж: Сегодня

На Ощадбанк пожаловалась пенсионерка, которой навязали платную страховку при оформлении карты киевлянина, заявив, что она обязательная.

Об этом женщина написала отзыв на специальном сайте "Минфин".

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По ее словам, в одном из отделений Киева при оформлении карты киевлянина по пенсионному удостоверению ей заявили, что нужно обязательно оформить страховку за 70 грн.

Однако позже женщина выяснила, что это добровольно и оформление карты киевлянина полностью бесплатное.

"Отказаться нельзя, новое постановление, входит в пакет по оформлению карты киевлянина. Придя домой, позвонила на горячую линию., ответили. что эта страховка только добровольная. Прошу вернуть мне деньги. Скажите, есть ли совесть и стыд у сотрудников банка, обманывать пенсионера?", – говорится в отзыве.

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Что ответили в Ощадбанке?

Сотрудники банка написали свой комментарий под этим отзывом и попросили прощение за сложившуюся ситуацию.

"Страхування справді не є обов'язковим. Напишіть, будь ласка, в приватні повідомлення ваше ПІБ та номер телефону", – запропонували клієнтці.

Ощадбанк и подорожание проезда в Киеве

Из-за существенного подорожания проезда в общественном транспорте Киева (до 20 грн), государственному Ощадбанку пророчат настоящий коллапс.

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Все дело в том, что по карте киевлянина проезд будет стоить 12 грн, а чтобы ее оформить нужно обратится в отделение Ощадбанка с паспортом и документом про прописку.

По подсчетам, интернет-пиарщика Максима Саванецкого, такую карту захотят оформить около 1,3 млн. жителей столицы и они создадут огромную нагрузку на отделения.

"Сегодня" раньше писали, что Ощадбанк продаст проблемные кредиты украинцев на онлайн-аукционе.

Мы также сообщали, что мошенники создали фейковый сайт ПриватБанка и массово обманывают украинцев.

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София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

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