Обманули пенсионерку: с клиентки Ощадбанка взяли деньги за бесплатную услугу

На Ощадбанк пожаловалась пенсионерка, которой навязали платную страховку при оформлении карты киевлянина, заявив, что она обязательная.
Об этом женщина написала отзыв на специальном сайте "Минфин".
По ее словам, в одном из отделений Киева при оформлении карты киевлянина по пенсионному удостоверению ей заявили, что нужно обязательно оформить страховку за 70 грн.
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Однако позже женщина выяснила, что это добровольно и оформление карты киевлянина полностью бесплатное.
"Отказаться нельзя, новое постановление, входит в пакет по оформлению карты киевлянина. Придя домой, позвонила на горячую линию., ответили. что эта страховка только добровольная. Прошу вернуть мне деньги. Скажите, есть ли совесть и стыд у сотрудников банка, обманывать пенсионера?", – говорится в отзыве.
Что ответили в Ощадбанке?
Сотрудники банка написали свой комментарий под этим отзывом и попросили прощение за сложившуюся ситуацию.
"Страхування справді не є обов'язковим. Напишіть, будь ласка, в приватні повідомлення ваше ПІБ та номер телефону", – запропонували клієнтці.
Ощадбанк и подорожание проезда в Киеве
Из-за существенного подорожания проезда в общественном транспорте Киева (до 20 грн), государственному Ощадбанку пророчат настоящий коллапс.
Все дело в том, что по карте киевлянина проезд будет стоить 12 грн, а чтобы ее оформить нужно обратится в отделение Ощадбанка с паспортом и документом про прописку.
По подсчетам, интернет-пиарщика Максима Саванецкого, такую карту захотят оформить около 1,3 млн. жителей столицы и они создадут огромную нагрузку на отделения.
"Сегодня" раньше писали, что Ощадбанк продаст проблемные кредиты украинцев на онлайн-аукционе.
Мы также сообщали, что мошенники создали фейковый сайт ПриватБанка и массово обманывают украинцев.