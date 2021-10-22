Не только в "родных" банкоматах: как снимать с карты Ощадбанка без комиссии

В банкоматах каких банков можно снимать деньги с карты Ощадбанка без комиссии и почему

Где можно снять деньги без комиссии / Фото: Коллаж: Сегодня

Для того, чтобы снять наличные с карточки Ощадбанка не обязательно искать банкомат именно этого учреждения. Можно сделать это с банкомата любого другого банка, однако тогда комиссия составит 1,5%.

Как сообщает "РБК-Украина", в некоторых банкоматах это можно сделать без комиссии.

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Отмечается, что деньги с карточки Ощадбанка можно снимать без комиссии в банкоматах Укргазбанка и Международного инвестиционного банка.

Однако необходимо обращать внимание на тип платежной карты, с которой вы хотите получить наличные.

С пенсионной карточки можно снимать без комиссии с любых банкоматов, а также с карточек "Премиум", "Зарплатная", "Социальная", "Пенсионная" и "Арсенал" можно снимать без комиссии в банках партнерах.

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А вот снять деньги с банкоматов партнерских банков без комиссии с карточек "Экономная" и "Стандартная" не удастся.

Если вы хотите снять наличные с совершенно других банкоматов, вы можете это сделать, но заметьте, комиссия составит 1,5 от суммы + еще 5 грн, а также банк может снимать собственную комиссию за проведенную операцию.

Ограничения для карт ПриватБанка

Государственное финансовое учреждение ПриватБанк установило новые правила для переводов с карты на карту.

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Теперь, на международные и внутренние переводы установлен лимит по количеству операций в месяц.

Для международных переводов – 25 операций, а в пределах Украины 100.

Ранее мы также писали, что ПриватБанк почти догнал свою прошлогоднюю прибыль и за первые 9 месяцев 2021 заработал 21,2 млрд грн.

Тогда как Ощадбанк уменьшил свою прибыль в 5,6 раз и заработал лишь 849 млн грн.