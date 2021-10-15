ПриватБанк установил ограничения на переводы с карты на карту – кого коснутся изменения

Противодействие отмыванию денежных средств: ПриватБанк устанавливает новые правила для р2р операций

Приват вводит новые ограничения для переводов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

ПриватБанк изменил правила денежных переводов из одной карты на другую, то есть 2р2 операций.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

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Отмечается, что изменения направлены на противодействие отмыванию средств и не коснутся большинства (99,7%) клиентов банка, которые делают не более 100 таких операций в месяц.

Отныне ПриватБанк устанавливает лимит на международные переводы (для отправителя) в количестве 25, а в пределах Украины это количество ограничивается 100 переводов.

Для получателя теперь также существуют лимит количества переводов в месяц и составляет он 100 операций в пределах Украины и 30 международных операций.

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В ПриватБанке отмечают, что эти правила действуют для переводов с карты на карту Visa/Mastercard через все каналы.

Если получателю приходят деньги от волонтеров, средства на лечение или благотворительность, он должен позвонить по номеру 3700 и подтвердить свою деятельность.

После этого ПриватБанк установит безлимит на переводы в течение суток.

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Интернет-магазинам также не стоит волноваться, банк откроет для них безлимит при открытии ФЛП или счета лица, которое занимается профессиональной независимой деятельностью в соответствии с действующим законодательством Украины.

Недавно ПриватБанк анонсировал новую функцию, которая появилась в мобильном приложении Приват24 и позволит отслеживать и автоматически покупать железнодорожные билеты.

К сожалению, функция доступна только для пользователей iPhone, а вот оплатить коммуналку через Приват24 можно с любого смартфона.