В Ощадбанку ледь не "поховали" живого клієнта – що сталося

Розповідаємо, чому пенсіонеру довелося звернутися до Міністерства юстиції після візиту до Ощадбанку

Що образило пенсіонера в Ощадбанку / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Клієнт Ощадбанку поскаржився на співробітників відділення, які жартома назвали йому шокуючу причину відмови в кредиті.

Про це чоловік написав відгук на спеціалізованому сайті "Мінфін".

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За його словами, він обслуговується в Ощадбанку з 1994 року та відвідує одне відділення, оскільки саме там йому призначили пенсію. Нещодавно пенсіонерові довелося звернутися за допомогою – він хотів отримати кредит на погашення боргів із комуналки.

У банку йому відмовили, але причина відмови змусила українця оббігати ще з десяток інстанцій.

"Я виявляюсь за рішенням суду безвісти зниклим! Я вбив купу нервів, часу та коштів на пошук істини та отримання відповідей з різних інстанцій, баз даних та навіть Міністерства Юстиції України. Нічого подібного нема! Я не зник і немає жодного рішення суду", – пише обурений клієнт.

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Виявляється, співробітники назвали йому вигадану причину відмови у видачі кредиту, щоб не називати справжньої, тобто – "пожартували".

Що відповіли у Ощадбанку?

Представники Ощадбанку відреагували на відгук, однак ніяк не прокоментували поведінку своїх працівників.

У фінустанові підтвердили, що банк має право відмовити у кредиті та пообіцяли перевірити ситуацію ще раз.

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Новий додаток Ощадбанку

У грудні Ощадбанк оголосив про запуску нової програми мобільного банкінгу – "Мобільний Ощад". Він має повністю замінити стару програму "Ощад 24/7" протягом 2022 року.

Головною фішкою програми є віртуальний помічник на ім'я Ощадик, який повинен підказувати, як користуватися застосунком.

Розробники обіцяють, що "Мобільний Ощад" збереже всі функції попередньої програми та порадує новими.

"Сьогодні" також писали, яка комісія при переказах на карту у різних банках і розповідали, які клієнти Ощадбанку можуть залишитись без пенсії.