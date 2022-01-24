Деякі клієнти Ощадбанку можуть залишитися без пенсії – хто під загрозою

Начальник Донецького обласного управління Ощадбанку Світлана Івенко попередила пенсіонерів про те, що з 31 березня у деяких з них можуть пропасти пенсії

Переселенці можуть втратити пенсії в Ощадбанку / Фото: Колаж: Сьогодні

Державна фінустанова Ощадбанк продовжила термін дії старих банківських карток для переселенців з окупованого Донбасу до 31 березня 2022 року. Однак у банку наголосили – це може бути останній випадок продовження.

Про це заявила начальник Донецького обласного управління Ощадбанку Світлана Івенко в інтерв’ю "Донбас. Реалії".

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Івенко вкотре закликала пенсіонерів звернутися до відділень Ощадбанку, якщо вони не хочуть залишитись без виплат. Вона нагадала, що з моменту першого продовження минуло вже два роки.

За словами Івенко, в останнє рішення про продовження було ухвалено через збільшення терміну дії адаптивного карантину.

Новий додаток Ощадбанку

У грудні 2021 року Ощадбанк оголосив про запуск нової мобільної програми"Мобільний Ощад". Зазначається, що до кінця 2022 року застосунок має повністю замінити старий "Ощад24\7.

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Розробники обіцяють збереження усіх старих функцій та додавання нових. Мета створення цього застосунку – спрощення операцій та зменшення кількості кліків для їх проведення.

Особливістю "Мобільного Ощаду" є віртуальний помічник Ощадик, який супроводжуватиме користувачів по додатку.

"Сьогодні" також писали, за що банк звинуватили у крадіжці грошей померлого клієнта та розповідали, як закрити карту Ощадбанку.