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Некоторые клиенты Ощадбанка могут остаться без пенсии – кто под угрозой

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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24 января, 09:55
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Начальник Донецкого областного управления Ощадбанка Светлана Ивенко предупредила пенсионеров о том, что с 31 марта у некоторых из них могут пропасть пенсии
Переселенцы могут лишится пенсий в Ощадбанке
Переселенцы могут лишится пенсий в Ощадбанке / Фото: Коллаж: Сегодня

Государственное финучреждение Ощадбанк продлило срок действия старых банковских карт для переселенцев из оккупированного Донбасса до 31 марта 2022 года. Однако в банке подчеркнули – это может быть последний случай продления.

Об этом заявила начальник Донецкого областного управления Ощадбанка Светлана Ивенко в интервью "Донбасс. Реалии".

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Ивенко призвала пенсионеров обратиться в отделения Ощадбанка, если они не хотят остаться без выплат. Она напомнила, что с момента первого продления прошло уже два года.

По словам Ивенко, последнее решение о продлении было принято из-за увеличения срока действия адаптивного карантина.

Новое приложение Ощадбанка

В декабре 2021 года Ощадбанк объявил о запуске новой мобильной программы "Мобильный Ощад". Отмечается, что к концу 2022 года приложение должно полностью заменить старый "Ощад24\7".

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Разработчики обещают сохранение всех старых функций и добавление новых. Цель создания этого приложения – упрощение операций и уменьшение количества кликов для их проведения.

Особенностью "Мобильного Ощада" является виртуальный помощник Ощадик, который будет сопровождать пользователей по приложению.

"Сегодня" также писали, за что банк обвинили в краже денег умершего клиента и рассказывали, как закрыть карту Ощадбанка.

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