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Банковская ошибка? Как Ощадбанк случайно подключил украинку к чужому счету

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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6 января, 12:05
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Украинка случайно подключилась к чужому смс-банкингу и получает оповещения о действиях с чужим счетом уже полгода
Клиентка Ощадбанка получает смс об операциях с чужим счетом
Клиентка Ощадбанка получает смс об операциях с чужим счетом / Фото: Коллаж: Сегодня

Сотрудники Ощадбанка перепутали персональные данные клиентов и подключили смс-банкинг к чужому номеру телефона.

Об этом на специализированном сайте "Минфин" написала женщина, которая уже больше полугода получает смс-оповещения о чужом счете.

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По словам клиентки, она позвонила на горячую линию и оставила заявку о проблеме. Сотрудники Ощадбанка заверили, что она будет решена в течении месяца, однако женщина продолжала получать чужие смс.

Тогда автор отзыва повторила свой звонок в службу поддержки, но никакой помощи в решении проблемы не получила. Клиентка огорчена тем, что несмотря на явную ошибку сотрудников, банк не хочет взять на себя ответственность за инцидент.

"Ведь впутали мой номер телефона, то есть и меня тоже, при том, что я нигде не давала согласия для использования моего личного номера в чужих счетах и с чужими операциями в банке", – пишет женщина.

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Также для клиентки удивительно, как сотрудники Ощадбанка вообще могли перепутать номер телефона, если на него должно было приходить подтверждение в виде кода.

"Как можно так бессовестно относиться к персональным данным и так безответственно ими пользоваться", – говорится в отзыве.

Ощадбанк отреагировал на отзыв в комментариях и попросил у женщины все необходимые данные для того, чтобы детально разобраться в ситуации.

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"Тысяча Зеленского" через Ощадбанк

В декабре 2021 года украинцы получили возможность оформить виртуальную карту "єПідтримка" в Ощадбанке, через мобильное приложение.

Для этого в приложении "Ощад24\7" необходимо:

  • Зайти в раздел "Карты" и нажать на основную банковскую карту;
  • Перейти в подраздел "Сервисы" и выбрать пункт "Открыть виртуальную карту";
  • Выбрать необходимый тип карты и подтвердить;
  • На финансовый номер придет СМС с кодом подтверждения;
  • После этого на банковский номер придет номер карты и все ее данные.

"Сегодня" также писали, что Ощадбанк создал новое мобильное приложение, и рассказывали, что банк продаст проблемные кредиты на аукционе.

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