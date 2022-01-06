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Банківська помилка? Як Ощадбанк випадково підключив українку до чужого рахунку

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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6 січня, 12:05
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Українку випадково підключили до чужого смс-банкінгу і вона отримує оповіщення про дії з чужим рахунком уже півроку
Клієнтка Ощадбанку отримує смс про операції з чужим рахунком
Клієнтка Ощадбанку отримує смс про операції з чужим рахунком / Фото: Колаж: Сьогодні

Співробітники Ощадбанку переплутали персональні дані клієнтів та підключили смс-банкінг до чужого номера телефону.

Про це на спеціалізованому сайті "Мінфін" написала жінка, яка вже понад півроку отримує смс-повідомлення про чужий рахунок.

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За словами клієнтки, вона зателефонувала на гарячу лінію та залишила заявку про проблему. Співробітники Ощадбанку запевнили, що її буде вирішено протягом місяця, проте жінка продовжила отримувати чужі смс.

Тоді авторка відгуку повторила свій дзвінок у службу підтримки, але жодної допомоги у вирішенні проблеми не отримала. Клієнтка засмучена тим, що попри явну помилку співробітників, банк не хоче взяти відповідальність за інцидент.

"Адже вплутали мій номер телефону, тобто мене теж, при тому, що я ніде не давала згоди для використання мого особистого номера в чужих рахунках і з чужими операціями в банку", – пише жінка.

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Також для клієнтки дивно, як співробітники Ощадбанку взагалі могли переплутати номер телефону, якщо на нього мало бути надіслано підтвердження у вигляді коду.

"Як можна так безсовісно ставитися до персональних даних і так безвідповідально ними користуватися", – йдеться у відгуку.

Ощадбанк відреагував на відгук у коментарях та попросив у жінки всі необхідні дані для того, щоб детально розібратися у ситуації.

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"Тисяча Зеленського" через Ощадбанк

У грудні 2021 року українці отримали можливість оформити віртуальну карту "єПідтримка" в Ощадбанку, через мобільний додаток.

Для цього в додатку "Ощад24\7" необхідно:

  • Зайти в розділ "Карти" та натиснути на основну банківську картку.
  • Перейти до підрозділу "Сервіси" та обрати пункт "Відкрити віртуальну карту".
  • Вибрати необхідний тип карти та підтвердити.
  • На фінансовий номер прийде СМС із кодом підтвердження.
  • Після цього на банківський номер надійде номер картки та всі її дані.

"Сьогодні" також писали, що Ощадбанк створив новий мобільний додаток, і розповідали, що банк продасть проблемні кредити на аукціоні.

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