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Нав'язали кредитку, з якої вкрали гроші: Ощадбанк звинуватили в обмані пенсіонерки

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
30 грудня, 09:20
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Співробітниця Ощадбанку не повідомила про відкриття кредитної картки своїй літній клієнтці
На співробітників Ощадбанку поскаржилася клієнтка
На співробітників Ощадбанку поскаржилася клієнтка / Фото: Колаж: Сьогодні

У відділенні Ощадбанку пенсіонерці без її відома нав'язали картку з кредитним лімітом, з якої пізніше хтось зміг списати гроші.

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Про це написала знайома ошуканої жінки, ймовірно, дочка, на спеціальному сайті "Мінфін".

За словами клієнтки, пенсіонерка разом з нею прийшла у відділення, щоб зняти готівку з пенсійної картки та співробітниця Ощадбанку нав'язала їй картку з кредитним лімітом, не сказавши про це належним чином.

"Прийшовши додому, прийшло смс "вам схвалений кредитний ліміт 1500 грн". Вона подумала, що наступного разу прийде знімати пенсію та закриє цю непотрібну карту", – пише жінка.

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Далі клієнтка повідомляє, що карти у відділенні вони не отримували, проте через 10 днів після її відкриття, хтось списав із рахунку 424 грн, купивши суші.

"Про всяк випадок заблокували. Як таке могло статися? Окрім шахрайських дій співробітників відділення варіантів більше немає!", – упевнена клієнтка.

В Ощадбанку цей інцидент поки що не прокоментували, щойно відповідь з'явиться, "Сьогодні" додадуть її до свого матеріалу.

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Як працюватимуть банки на новорічні свята?

Відділення Ощадбанку та ПриватБанку не працюватимуть з 1 по 3 січня, однак їх мобільні програми будуть доступні користувачам 24/7.

30 та 31 грудня система електронних платежів Національного банку працює до 24:00, також з 31 грудня по 4 січня діятиме курс валют, встановлений на 30 число.

Яким буде цей курс "Сьогодні" писали раніше, а також повідомляли, що Ощадбанк створює новий мобільний додаток.

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