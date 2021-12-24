Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
👩 "Воєннік" для жінок 🍾 Підсумки року 2021 🚷 Справа Порошенка 🚀 Ультиматум Росії НАТО
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Як працюватимуть банки на новорічні свята — графік ПриватБанку та Ощадбанку

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
24 грудня, 14:48
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
НБУ повідомив, як працюватиме банківська система до та після Нового року
На новорічні свята банки працюватимуть за іншим графіком
На новорічні свята банки працюватимуть за іншим графіком / Фото: Колаж: Сьогодні

На завершення 2021 року та початок 2022 банки працюватимуть за іншим, відмінним від щоденного, графіком.

Порядок роботи установ та системи електронних платежів (СЕП) визначив НБУ у постанові №142.

Реклама

30 грудня

  1. Система електронних платежів Національного банку України працює до 24.00.
  2. Платежі в іноземній валюті від Державної казначейської служби України через Національний банк України та АТ "Укрексімбанк" проводяться до 16.00.
  3. Валютний ринок, депозитарій Національного банку та інші системи Національного банку працюють у звичайному режимі.

31 грудня

  1. Система електронних платежів Національного банку України працює до 24.00.
  2. Розрахунки за платежами з погашення та обслуговування державного боргу між Державною казначейською службою України та Національним банком України в національній валюті проводяться до 12.30.
  3. Платежі через Національний банк України в іноземній валюті проводяться до 12.30 з датою валютування не раніше 04 січня 2022 року.

1 — 3 січня

  1. Учасники СЕП самостійно ухвалюють рішення щодо дати початку роботи в системі.
  2. Міжбанківські перекази через СЕП у період проводяться датою банківського дня 4 січня.
  3. У цей період депозитарій Національного банку не працює, а банки самостійно ухвалюють рішення щодо здійснення валютних операцій із купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти на валютному ринку з урахуванням роботи СЕП.
  4. Готівковий валютний ринок працює у звичайному режимі.

У період з 31 грудня до 4 січня діють офіційний курс гривні й облікова ціна банківських металів, встановлені 30 грудня.

ПриватБанк та Ощадбанк працюватиме за тими ж умовами. 1-3 січня у них вихідні. Приват24 та Ощад24/7 буде доступний цілодобово.

Курс долара в банках до Нового року

Масові виплати у гривні традиційно спонукують попит на іноземну валюту.

Реклама

Економіст Андрій Новак зауважив, що причин для девальвації гривні немає.

"Умов для девальвації гривні немає, якщо НБУ девальвуватиме штучно, його керівництво має піти у відставку. Жодних підстав немає для девальвації. Зведений платіжний баланс плюсовий, золотовалютні резерви у НБУ рекордні, експорт зріс на 27% цього року, при тому, що імпорт майже не зростає", — говорить Андрій Новак.

Фінансист Тарас Козак заявляє, що незначні коливання – це не девальвація. Хоча є умова, за якої вона можлива.

"Коливання 10-15-20 копійок можливі, але це не девальвація. Вона можлива на тлі істерії з приводу російської агресії, фундаментальних причин немає. Зростання курсу долара був тільки на емоціях", — говорить він.

Раніше ми писали, чи буде долар по 40 грн 2022 року та які чинники на це можуть вплинути.

Реклама

А також повідомляли, чому варто чекати збільшення вартості кредитів.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
ТОП публікацій
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
ТОП публікацій
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Ринок праці
Гід з пошуку роботи: швидко та ефективно
Отримати картки з порадами
МАЙБУТНЄ ПОРЯД
Як нові технології змінюють теплову енергетику
Поїхали!
Новорічні лайфхаки
Обирай "свідомі" подарунки
Відкрити мішок
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.27

Російський рубль (₽)

0.3709

Євро (€)

30.85

Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Опитування
Інвестпорада
Куди вкласти: валюта, крипто чи золото
Зроби правильний вибір!
Що по 💸 у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто рахуватиме гроші
Авіатури
Куди летимо? У Тель-Авів!
Дізнатись про новий напрямок
ТОП бізнес
Золота жила для підприємців
Чернігів
Харків
Дніпро
Львів
Чорноморськ
1/2
Чому не Київ?
Опитування

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Авторинок
Улюблені уживані машини українців
Тест-драйв цін
Опитування
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
(Не)святкові ціни
Скільки коштує Новий рік
Заглянь під ялинку
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,08
19,28
30,75
29,98
28,98
19,48
33,49
30,55
29,81
18,76
33,99
30,96
30,15
19,64
33,99
30,96
30,15
19,36
33,99
30,96
30,15
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97

Covid’19

TV-News

Головне

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти