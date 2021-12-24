Как будут работать банки на новогодние праздники — график ПриватБанка и Ощадбанка

НБУ сообщил, как будет работать банковская система до и после Нового года

На новогодние праздники банки будут работать по другому графику / Фото: Коллаж: Сегодня

В завершение 2021 года и начало 2022 года банки будут работать по другому, отличному от ежедневного, графику.

Порядок работы учреждений и системы электронных платежей (СЭП) НБУ определил в постановлении №142.

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30 декабря

Система электронных платежей Национального банка работает до 24:00. Платежи в иностранной валюте от Государственной казначейской службы Украины через Национальный банк Украины и АО Укрэксимбанк проводятся до 16:00. Валютный рынок, депозитарий Национального банка и другие системы Национального банка работают в обычном режиме.

31 декабря

Система электронных платежей Национального банка работает до 24:00. Расчеты по платежам по погашению и обслуживанию госдолга между Государственной казначейской службой Украины и Национальным банком Украины в национальной валюте проводятся до 12:30. Платежи через Национальный банк Украины в иностранной валюте производятся до 12:30 с датой валютирования не ранее 04 января 2022 года.

1 – 3 января

Участники СЭП самостоятельно принимают решение о дате начала работы в системе. Межбанковские переводы через СЭП в этот период проводятся датой банковского дня 4 января. В данный период депозитарий Национального банка не работает, а банки самостоятельно принимают решение по осуществлению валютных операций по покупке и продаже безналичной иностранной валюты на валютном рынке с учетом работы СЭП. Наличный валютный рынок работает в обычном режиме.

В период с 31 декабря по 4 января действуют официальный курс гривны и учетная цена банковских металлов, установленные 30 декабря.

ПриватБанк и Ощадбанк будет работать по тем же условиям. 1-3 января у них выходные. Приват24 и Ощад24/7 будут доступны круглосуточно.

Курс доллара в банках к Новому году

Массовые выплаты в гривне традиционно побуждают спрос на иностранную валюту.

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Экономист Андрей Новак отметил, что причин для девальвации гривни нет.

"Условий для девальвации гривни нет, если НБУ будет девальвировать искусственно, его руководство должно уйти в отставку. Сводный платежный баланс плюсовый, золотовалютные резервы в НБУ рекордные, экспорт вырос на 27% в этом году, при том, что импорт почти не растет", — говорит Андрей Новак.

Финансист Тарас Козак заявляет, что незначительные колебания – это не девальвация. Хотя существуют условие, при котором она возможна.

"Колебания 10-15-20 копеек возможны, но это не девальвация. Она возможна на фоне истерии по поводу российской агрессии, фундаментальных причин нет. Рост курса доллара был только на эмоциях", — говорит он.

Раньше мы писали, будет ли доллар по 40 грн 2022 года и какие факторы могут повлиять на это.

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