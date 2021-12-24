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ПриватБанк начал выплачивать "тысячу Зеленского": как получить деньги

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
24 декабря, 13:49
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Деньги с виртуальных карт можно потратить на оплату услуг в нескольких сферах
Получить деньги могут те, у кого "зеленый" COVID-сертификат
Получить деньги могут те, у кого "зеленый" COVID-сертификат / Фото: Коллаж: Сегодня

Государственный ПриватБанк начал выплачивать вакцинированным украинцам тысячу гривен в рамках программы "єПідтримка", для этого клиенты банка заранее оформили специальную цифровую карту и подали заявку в приложении "Дія".

Как написал в Facebook пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга, помощь на карты ПриватБанка получили уже 3 млн украинцев.

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"Программа украинского правительства по поощрению вакцинации чрезвычайно важна для страны, и ПриватБанк гордится возможностью присоединиться к ней и в дальнейшем будет поддерживать эту инициативу через простой и понятный доступ клиентов к поддержке, которую оказывает украинское государство", – написал представитель банка.

Он напомнил, что деньги с виртуальных карт можно потратить на оплату услуг в сферах:

  • культуры;
  • физической культуры и спорта;
  • внутренних пассажирских перевозок железнодорожным и авиационным транспортом,
  • приобретение книг.

Как получить деньги?

Сделать это могут те, у кого есть "зеленый" COVID-сертификат. Нужно открыть специальную цифровую карту "єПідтримка", на которую и зачислят деньги.

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Оформить такую карту можно в несколько кликов. Для оформления требуется:

  • Зайти во вкладку "Кошелек". в Приват24
  • Нажмите "Добавить".
  • Выбрать карту "єПідтримка".
  • Подписать заявление на открытие карты.

Далее заявление направится в "Дію" А на портале необходимо будет указать номер карты для выплаты пособий и дать согласие на обработку персональных данных по закону. После этого система проверит все данные и засчитает деньги.

Раньше мы писали о топ-8 затрат на "тысячу Зеленского", а также подготовили пошаговую инструкцию, как получить деньги за вакцинацию.

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Напомним, что пользователи Сети обеспокоены, что им придется платить налоги за тысячу гривен, которую они получают по президентской программе "єПідтримка" за вакцинацию от коронавирусной болезни

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