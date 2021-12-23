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Придется декларировать? Как "тысяча Зеленского" повлияет на доходы украинцев

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
23 декабря, 17:10
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Обсуждение "нового налога" началось после поста в одной из соцсетей экономиста Михаила Кухара
Тысяча не включается в общий доход налогоплательщика
Тысяча не включается в общий доход налогоплательщика / Фото: Коллаж: Сегодня

Пользователи Сети обеспокоены,что им придется платить налоги за тысячу гривен, которую они получают в рамках президентской программы "єПідтримка" за вакцинацию от коронавируса.

"Сегодня" разбирались, необходимо ли платить налоги за "тысячу Зеленского".

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Что произошло?

"Получение 1 000 грн за вакцинацию вообще-то является государственной соцпомощью и обязывает Вас продекларировать все свои доходы за 2021 год. Поскольку имеют право не сдавать декларацию только граждане, имеющие один источник постоянного дохода, например свою зарплату на предприятии, где вы работаете", – написал экономист Михаил Кухар в Facebook.

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После этого многие украинцы начали активно комментировать пост. Они писали свое мнение не только в комментариях к посту экономиста, а и на своих личных страницах. Кто-то возмущался новым налогом, а кто-то писал, что это фейк.

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Что говорят в Минфине?

Украинцам объяснили, что сумма не включается в общий доход налогоплательщика и, соответственно, за нее не нужно платить налоги.

"Заключительные положения" Кодекса освобождают от налогообложения сбором доходы, которые согласно разделу IV настоящего Кодекса не включаются в общий налогооблагаемый доход физических лиц. Не подлежат налогообложению", – объяснили в Минфине.

Отметим, что по закону доходы облагаются налогом в 19,5% – 18% НДФЛ + военный сбор 1,5%.

На выплату субсидий, также не влияет, "тысяча за вакцинацию". Поскольку помощь единоразовая и не учитывается, как доход домохозяйства.

Что такое "тысяча Зеленского"

О деньгах для украинцев стало известно 15 ноября во время видеообращения президента. Он заявил, что все вакцинированы двумя дозами смогут получить от государства 1000 грн. А уже 8 декабря подписал закон о выделение из госбюджета 8 млрд грн на выплаты вакцинированным украинцам по программе "єПідтримка".

На что можно потратить деньги:

  • книги;
  • посещение спортивного зала;
  • билеты на внутренние рейсы;
  • лекарство;
  • поход в некоторые рестораны и кафе;
  • билеты в театр или кинотеатр, музей или концерт.

Раньше мы писали о топ-8 затрат на "тысячу Зеленского", а также подготовили пошаговую инструкцию, как получить деньги за вакцинацию.

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