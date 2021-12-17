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Топ-8 расходов за "тысячу Зеленского": Гороховский поделился покупками украинцев

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
17 декабря, 18:32
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Украинцы, получившие свою тысячу, уже тратят ее в книжных магазинах, кинотеатрах и спортзалах
Украинцы уже начали тратить свою тысячу гривен
Украинцы уже начали тратить свою тысячу гривен / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцы, принявшие участие в пилоте проекта "єПідтримка", которые открыли соответствующие карты в Monobank, Альфа-Банк и А-Банк, уже получили свою тысячу и постепенно тратят ее на свои нужды.

О самых популярных категориях расходов рассказал совладелец Monobank Олег Гороховский в своем Telegram-канале.

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В целом карт по проекту "єПідтримка" открыли 1,53 миллиона украинцев. Свои выплаты получили 610 тысяч клиентов на сумму 610 млн гривен. Приблизительно 30 миллионов гривен уже потрачено.

Самые популярные категории расходов

Украинцы покупали:

  • в книжных магазинах – 44,57%;
  • билеты в кинотеатры – 23,83%;
  • билеты на поезд по Украине – 14,06%;
  • билеты в театр – 8,98%;
  • абонементы в спортзалы – 3,56%;
  • билеты на концерты – 3,81%;
  • билеты в музеи – 0,64%;
  • авиабилеты по Украине – 0,55%.

Олег Гороховский также анонсирует изготовление пластиковых карт "єПідтримка", что даст клиентам Monobank возможность до конца года дополнительно заказать их к своей виртуальной карте.

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Как оформить выплату в "Дії"

После оформление карты необходимо провести пара несложных манипуляций на портале "Дія", а именно:

  • Авторизироваться в программе "Дія" и убедиться, что у программы "зеленый" COVID-сертификат.
  • Зайти в раздел "Послуги".
  • Выбрать в списке услугу "єПідтримка".
  • Выбрать для выплаты карту "єПідтримка".
  • Нажмите кнопку "отримати допомогу".

Далее заявка поступит в Минэкономики, а на карту вскоре начислят деньги. Их можно будет потратить только на некоторые услуги и нельзя монетизировать и потратить на свои нужды.

Напомним, что обещанную за вакцинацию 1000 гривен украинцы начнут получать с 20-21 декабря, хотя ранее сообщалось о старте выплат уже с 19 числа.

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Также мы рассказывали, как глава "Новой почты" пристыдил украинцев, желающих получить "тысячу Зеленского".

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