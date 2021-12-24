ПриватБанк почав виплачувати "тисячу Зеленського": як отримати гроші

Гроші з віртуальних карток можна витратити на оплату послуг у декількох сферах

Отримати гроші можуть ті, хто має "зелений" COVID-сертифікат / Фото: Колаж: Сьогодні

Державний ПриватБанк почав виплачувати вакцинованим українцям тисячу гривень у рамках програми "єПідтримка", для цього клієнти банку заздалегідь оформили спеціальну цифрову картку та подали заявку у додатку "Дія".

Як написав у Facebook прессекретар ПриватБанку Олег Серга, допомогу на картки ПриватБанку отримали вже 3 млн українців.

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"Програма українського уряду щодо заохочення до вакцинації є надзвичайно важливою для країни, і ПриватБанк пишається можливістю приєднатися до неї й надалі підтримуватиме цю ініціативу через простий та зрозумілий доступ клієнтів до підтримки, яку надає українська держава", - написав представник банку.

Він нагадав, що гроші з віртуальних карток можна витратити на оплату послуг у сферах:

культури;

фізичної культури і спорту;

внутрішніх пасажирських перевезень залізничним та авіаційним транспортом,

придбання книг.

Як отримати гроші?

Зробити це можуть ті, хто має "зелений" COVID-сертифікат. Потрібно відкрити спеціальну цифрову картку "єПідтримка", на яку і зарахують гроші.

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Оформити таку карту можна за кілька кліків. Для оформлення потрібно:

Зайти у вкладку "Гаманець". у Приват24

Натиснути меню "Додати".

Обрати картку "єПідтримка".

Підписати заяву на відкриття картки.

Далі заява направиться у "Дію" А на порталі треба буде вказати номер картки для виплати допомоги та надати згоду на обробку персональних даних згідно із законом. Після цього система перевірить всі дані та зарахує гроші.

Раніше ми писали про топ-8 витрат на "тисячу Зеленського", а також підготували покрокову інструкцію, як отримати гроші за вакцинацію.

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Нагадаємо, що користувачі Мережі стурбовані, що їм доведеться сплачувати податки за тисячу гривень, яку вони отримують за президентською програмою "єПідтримка" за вакцинацію від коронавірусної хвороби.