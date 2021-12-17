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Топ-8 витрат за "тисячу Зеленського": Гороховський поділився покупками українців

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
17 грудня, 18:32
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Українці, які отримали свою тисячу, вже витрачають її в книгарнях, кінотеатрах та спортзалах
Українці вже почали витрачати свою тисячу гривень
Українці вже почали витрачати свою тисячу гривень / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українці, що взяли участь у пілоті проєкту "єПідтримка" та відкрили відповідні картки у Monobank, Альфа-Банк та А-Банк, вже отримали свою тисячу і поступово витрачають її на свої потреби.

Про найпопулярніші категорії витрат розповівОлег Гороховський, співзасновник Monobank у своєму Telegram-каналі.

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Загалом карт за проєктом "єПідтримка" відкрили 1,53 мільйона українців. Свої виплати отримали 610 тисяч клієнтів на суму 610 млн гривень. Приблизно 30 мільйонів гривень уже потрачено.

Найпопулярніші категорії витрат

Найбільше українці купували:

  • у книжкових магазинах — 44,57%;
  • квитків у кінотеатри — 23,83%;
  • квитків на потяг по Україні — 14,06%;
  • квитків у театр — 8,98%;
  • абонементів у спортзали — 3,56%;
  • квитків на концерти — 3,81%;
  • квитків до музеїв — 0,64%;
  • авіаквитків по Україні — 0,55%.

Олег Гороховський також анонсує виготовлення пластикових карток "єПідтримка", що дасть клієнтам Monobank можливість до кінця року додатково замовити їх до своєї віртуальної карти.

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Як оформити виплату в "Дії"

Після оформлення картки необхідно провести кілька нескладних маніпуляцій на порталі "Дія", а саме:

  • Авторизуватися в програмі "Дія" і переконатися, що програма має "зелений" COVID-сертифікат.
  • Зайти до розділу "Послуги".
  • Вибрати в переліку послугу "єПідтримка".
  • Вибрати для виплати картку "єПідтримка".
  • Натиснути "Отримати допомогу".

Далі заявка надійде до Мінекономіки, а на картку незабаром нарахують гроші. Їх можна буде витратити лише на деякі послуги і не можна монетизувати та витратити на свої потреби.

Нагадаємо, що обіцяну за вакцинацію 1000 гривень українці почнуть отримувати з 20-21 грудня, хоча раніше повідомлялося про старт виплат уже з 19 числа.

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Також ми розповідали, як голова "Нової пошти" присоромив українців, охочих отримати "тисячу Зеленського".

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