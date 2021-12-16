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Monobank начал выплату "тысячи Зеленского": кому придут деньги раньше всех

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
16 декабря, 15:25
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Более полумиллиона украинцев могут получить "тысячу Зеленского" еще до официального старта программы
Monobank начал выплаты "ководной" тысячи
Monobank начал выплаты "ководной" тысячи / Фото: Коллаж: Сегодня

Monobank начал выплату "тысячи Зеленского" за вакцинацию. В ближайшее время деньги получат те, кто подал заявки на тестирование программы "єПідтримка" в "Дії".

Об этом сообщил сооснователь банка Олег Гороховский и украинцы, которым начали приходить первые выплаты.

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Гороховский отметил, что сегодня деньги получат около полумиллиона украинцев, а с 20-21 декабря деньги получат все остальные.

"Когда получите деньги, не спешите их тратить, мы пришлем вам в выписку предложения от наших партнеров и вы сможете потратить их полностью и с приятными скидками", – написал сооснователь Monobank.

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Сейчас есть уже такие предложения:

  • 4 сертификата по скидке в кинотеатрах "Планета Кино" номиналом 250 грн. каждый + 4 любых попкорна. Если билет стоит 125 грн., то на эти сертификаты можно купить сразу 8 штук.
  • Сертификат на 2000 грн для оплаты любого абонемента в сети спорткомплексов SportLife по цене 1000 грн.
  • Сертификат Соnсеrt.uа на 1000 грн, который действует 1 год на все события.

Гороховский отметил, что на данный момент виртуальные карты "єПідтримка" оформили уже более 1,3 млн клиентов.

Более миллиона украинцев оформили за сутки карточки и в мобильном приложении ПриватБанка – Приват24.

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Как получить "тысячу Зеленского"?

Уже с 20-21 декабря все украинцы, зарегистрировавшиеся в программе "єПідтримка", получат 1000 грн от государства.

Для того, чтобы получить деньги, необходимо быть совершеннолетним гражданином Украины и иметь "зеленый" сертификат вакцинации в приложении "Дія".

После необходимо оформить виртуальную карту в одном из этих банках партнеров:

  • А Банк;
  • Альфа-Банк;
  • Monobank;
  • ПриватБанк;
  • Укргазбанк.

Сделать это можно как в мобильном приложении финучреждения, так и обратившись за помощью в отделение.

После оформление карты необходимо вернуться в приложение "Дія", авторизоваться и зайти в меню "Услуги". Там среди перечня услуг выбрать "єПідтримка" и подать заявку.

"Сегодня" детально рассказывали, как оформить виртуальную карту в Приват24 и писали, на что можно потратить деньги.

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