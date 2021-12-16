Monobank розпочав виплату "тисячі Зеленського": кому прийдуть гроші раніше за всіх

Понад півмільйона українців можуть отримати "тисячу Зеленського" ще до офіційного старту програми

Monobank почав виплати "ковідної" тисячі / Фото: Колаж: Сьогодні

Monobank почав виплату "тисячі Зеленського" за вакцинацію. Найближчим часом гроші отримають ті, хто подав заявки на тестування програми "єПідтримка" у "Дії".

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський та українці, яким почали приходити перші виплати.

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Гороховський зазначив, що сьогодні гроші отримають близько півмільйона українців, а з 20-21 грудня гроші отримають усі інші.

"Коли отримаєте гроші, не поспішайте їх витрачати, ми надішлемо вам у виписку пропозиції від наших партнерів і ви зможете витратити їх повністю і з приємними знижками", – написав співзасновник Monobank.

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Наразі є вже такі пропозиції:

4 сертифікати зі знижки у кінотеатрах "Планета Кіно" номіналом 250 грн кожен + 4 будь-яких попкорни. Якщо квиток коштує 125 грн, то на ці сертифікати можна придбати одразу 8 штук.

Сертифікат на 2000 грн для оплати будь-якого абонементу в мережі спорткомплексів SportLife за ціною 1000 грн.

Сертифікат Соnсеrt.uа на 1000 грн, що діє 1 рік на всі події.

Гороховський зазначив, що на цей момент віртуальні карти "єПідтримка" оформили вже понад 1,3 млн клієнтів.

Понад мільйон українців оформили за добу картки і в мобільному додатку ПриватБанку – Приват24.

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Як отримати "тисячу Зеленського"?

Вже з 20-21 грудня усі українці, зареєстровані у програмі "єПідтримка", отримають 1000 гривень від держави.

Для того, щоб отримати гроші, необхідно бути повнолітнім громадянином України та мати "зелений" сертифікат вакцинації у додатку "Дія".

Після цього необхідно оформити віртуальну картку в одному з цих банках партнерів:

А Банк;

Альфа Банк;

Monobank;

ПриватБанк;

Укргазбанк.

Зробити це можна як у мобільному додатку фінустанови, так і звернувшись за допомогою до відділення.

Після оформлення картки необхідно повернутися до програми "Дія", авторизуватися та зайти в меню "Послуги". Там серед переліку послуг вибрати "єПідтримка" та подати заявку.

"Сьогодні" детально розповідали, як оформити віртуальну карту в Приват24 і писали, на що можна витратити гроші.