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Покупать или продавать: что будет с валютой до Нового года — прогноз экспертов

Александр Панченко Александр Панченко Редактор Сегодня Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
20 декабря, 17:56
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До Нового года еще есть время купить валюту по выгодной цене
Украинцам рекомендуют придержать валюту в своих карманах
Украинцам рекомендуют придержать валюту в своих карманах / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцы, ранее сумевшие приобрести наличную валюту в момент падения курса, не прогадали: уже в данный момент они могут ее сдать дороже, хоть и ненамного, чем купили 7-10 дней назад.

Об этом сообщает аналитик ДК Forex club Андрей Шевчишин.

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По его мнению, откаты курса еще будут, в данный время приобретение валютного "кэша " целесообразно для средне- и долгосрочных инвестиций.

На праздники не шикуйте

Аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орищак считает, что дальновиднее для украинцев не шиковать на праздники, а придержать в запасе наличную валюту.

"Учитывая, что существуют риски обострения геополитической ситуации с Россией и мировые рейтинговые агентства включают данный случай в риски для экономики мира на 2022 год, население Украины в праздничный период, скорее всего, будет экономить", — говорит Максим Орищак.

Он также отмечает, что немало окажется и тех, кто захочет конвертировать накопленную валюту в гривну для празднования Рождества и Нового года. Это в свою очередь снизит наличные доллары, чем могут воспользоваться покупатели.

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Ситуация на рынке

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко связывает быстрые колебания курса с предновогодней активизацией на межбанковском валютном рынке, когда соотношение спроса и предложения заметно изменялось даже за день.

Он отмечает, что так будет до конца года.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин называет причиной колебаний аукцион Минфина, на котором в прошлый вторник удалось привлечь в казну почти 11 млрд грн (на 5 млрд меньше, чем неделю назад).

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Андрей Шевчишин оценивает настроения на рынке как преимущественно девальвационные.

"Ввиду прогнозируемого синоптиками ухудшения погодных условий и похолодания запасы газа и угля продолжат стремительно снижаться. Это приведет к активизации импортеров, росту спроса на валюту и девальвации гривни ближе к курсу 28 грн/доллар", — объясняет эксперт.

Максим Орищак добавил еще одну возможную причину девальвации гривны – эскалация конфликта Украины и России. По его мнению, это первоочередная информационная ссылка для всех спекулянтов на конец года.

Раньше мы вместе с экспертом прогнозировали курс доллара на 2022 год.

А также разбирались, как рождественские застолья бьют по экономике Украина.

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