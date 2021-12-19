Курс доллара "залихорадило" – что происходит и чего ожидать к концу года

Эксперты: в декабре может быть выше 28 гривен за доллар

/ Фото: Сегодня

Крутое пике, затем стремительная "горка" – так кратко, по-авиационному, можно охарактеризовать поведение курса доллара на минувшей неделе. Если ранее тренды менялись более плавно, то ближе к Новому году доллар "залихорадило", начались резкие скачки курса вниз-вверх. Что происходит на рынке и чего ожидать от курса до конца года, выяснили "Сегодня".

Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

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Что произошло с курсом за неделю

Тренд на укрепление гривни продолжился в понедельник: наличный доллар подешевел на 8 копеек, до 27,05 в продаже и 26,82 грн/доллар в покупке. На этом потенциал укрепления гривни оказался исчерпанным: со вторника началось заметное укрепление доллара. Сперва до 27,13, то есть 8 копеек были отыграны за день, а в среду было уже 27,28 грн/доллар в продаже и 27,07 в покупке. Этот курс сохранился в четверг, к пятнице стало соответственно 27,30 и 27,10 грн/доллар. То есть курс вернулся к значениям трехнедельной давности.

Спрэд (разница между курсами покупки и продажи) сохранился на уровне 20 коп.

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Максимальный курс, по которому можно было сдать наличный доллар – 27,19 грн (на 11 коп. дороже, чем неделю назад), минимальный курс, по которому можно купить наличный доллар – 26,20 грн (на 18 коп. дороже, чем неделю назад). Отметим, что такой высокий курс покупки наблюдается в пунктах обмена и банках, работающих на приобретение валюты. Заявленный низкий курс продажи там, как правило, виртуальный, по такой цене в наличии долларов нет. Реальный курс продажи в банках начинается с 27,30 грн/доллар, при этом курс покупки – не выше 27,10. Но гарантированно купить наличную валюту можно было по 27,35-27,40 грн/доллар и выше.

Нацбанк, наоборот, во вторник укрепил гривню сразу на 14 копеек, до 26,88 грн/доллар, но уже в среду ослабил ее на 12 коп., до 27 грн/доллар, в четверг – сразу до 27,20. В пятницу было 27,19, а на понедельник, 20 декабря, регулятор установил официальный курс 27,25 грн/доллар, ослабив гривню еще на 6 копеек.

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Анализ ситуации на рынке

Мнения экспертов по поводу того, почему курс доллара прыгал, расходятся.

Александр Охрименко связывает быстрые колебания курса с предновогодней активизацией на межбанковском валютном рынке, когда соотношение спроса и предложения заметно менялось даже в течение дня.

"Так будет до конца года, поэтому стоит привыкнуть, что даже за день курс на межбанке может меняться в пределах 1% (27-28 коп.). А это тут же отразится на наличном рынке. Но Нацбанк все равно будет сглаживать скачки курса, не давая спекулянтам его раскачать и вызвать ажиотаж", – говорит эксперт.

Олег Пендзин называет причиной колебаний аукцион Минфина, на котором в минувший вторник удалось привлечь в казну почти 11 млрд грн (на 5 млрд меньше, чем неделю назад). Эксперт уточнил, что нерезиденты не только были активны и приобретали гривневые ОВГЗ, купив их на 1,4 млрд грн (более 10% предложения), но и продали почти половину долларовых ОВГЗ (на 638 млн долларов), что привело к дополнительному росту спроса на валюту.

Андрей Шевчишин оценивает настроения на рынке как преимущественно девальвационные.

"Каждое укрепление гривни используется для покупки доллара, но у покупателей недостаточно средств, и без крупных клиентов курс начинает активно колебаться вверх вниз в небольшом коридоре, – пояснил Андрей Шевчишин. – Ключевые покупатели доллара – энергоимпортеры (газ, уголь) – были пассивными. Энергетический вопрос остается на повестке дня: ввиду прогнозируемого синоптиками ухудшения погодных условий и похолодания запасы газа и угля продолжат стремительно снижаться. Это приведет к активизации импортеров, росту спроса на валюту и девальвации гривни ближе к курсу 28 грн/доллар".

С ним согласен и Максим Орыщак, добавивший еще одну возможную причину девальвации гривни – эскалация конфликта Украины и России. По его мнению, это первоочередный информационный посыл для всех спекулянтов на конец года.

"В моменты информационного обострения гривня будет падать, НБУ – выходить с интервенциями валюты и сдерживать колебания валютного рынка, но глобальная проблема внешней политики станет причиной, по которой рынок "съест интервенции", – анализирует Максим Орыщак.

Чего ожидать на следующей неделе

Мнения экспертов расходятся. Трое уверены в стабильности курса в течение недели, лишь Андрей Шевчишин ожидает усиления девальвации.

"На неделе доллар и евро будут относительно стабильны, – уверен Максим Орыщак. – Средний курс продажи наличного доллара станет колебаться в рамках 27-27,4 грн, а наличный евро будет стоить 30,4-30,7 грн".

Прогнозы Олега Пендзина и Александра Охрименко – курс на неделе будет в коридоре 27-27,5 грн/доллар. При этом Охрименко не исключает заметных колебаний, если на рынок выйдут крупные покупатели валюты, прежде всего энергоимпортеры.

Андрей Шевчишин говорит, что появление энергоимпортеров на валютном рынке на последней полноценной рабочей неделе года весьма вероятно. Оно может вызвать резкий спрос на валюту и подтолкнуть курс к 28 грн/доллар.

"На следующей неделе целимся на 27,5 грн за доллар, – прогнозирует Андрей Шевчишин. – Неделя предпраздничная, компании выплачивают зарплаты, премии перед Новым годом, поэтому в начале недели могут наполнить рынок валютой. Но им будут противостоять бюджетные подрядчики, экспортеры с возмещенным НДС, которые традиционно перед праздниками получают выплаты. И чтобы не иметь гривневых рисков, отправляются на покупку валюты. Также покупателями останутся энергоимпортеры и нерезиденты. Если их запросы не будет поддерживать валютными интервенциями Нацбанк, то курс, преодолев 27,5 грн за доллар, может устремиться на более высокие ценовые уровни, вплоть до 28 грн и выше".

Речь идет о безналичном курсе, это значит, что наличный доллар может не только приблизиться к курсу 28 грн/доллар, но и преодолеть его.

Продавать или покупать валюту

Андрей Шевчишин уверен: те, кто ранее сумел приобрести наличную валюту в момент падения курса, не прогадали: уже сейчас они могут ее сдать дороже, хоть и ненамного, чем купили 7-10 дней назад. По его мнению, откаты курса еще будут, в это время приобретение валютного "кэша" целесообразно для средне- и долгосрочных инвестиций.

Максим Орыщак полагает, что более дальновидно для украинцев будет не шиковать на праздники, а придержать имеющуюся в запасе наличную валюту.

"Учитывая, что есть риски обострения геополитической ситуации с Россией и мировые рейтинговые агентства включают этот случай в число рисков для экономики мира на 2022 год, – говорит Максим Орыщак. – Население Украины в праздничный период, скорее всего, будет экономить. Но немало окажется и тех, кто захочет конвертировать накопленную валюту в гривню для празднования Рождества и Нового года. Это снизит наличный курс доллара, чем могут воспользоваться покупатели".

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