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Деньги в никуда: как рождественские застолья и подарки бьют по экономике Украины

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
18 декабря, 18:08
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По предварительным оценкам, один дополнительный выходной день обходится украинской экономике в 2,5 млрд грн, а то и больше
Выходные дни ударяют по экономике украинцев
Выходные дни ударяют по экономике украинцев / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Для экономики в целом новогодние расходы становятся "мертвым грузом". Так считают американские исследователи.

"Сегодня" узнал, что значит это утверждение, и как предновогодние расходы украинцев отражаются на их кошельке и экономике в целом.

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Например, в исследовании профессора Йельского университета Джоэля Вальдфогеля говорится, что подарки — нерациональный обмен ресурсами. А в своей книге "Почему мы не должны покупать подарки на праздники" он оценил экономические потери от традиции в 25 млрд долларов в год.

Исследователь отмечает, что люди часто дарят то, что для других особой ценности не представляет, соответственно, расходы одной стороны не компенсируются выгодой для другой. В результате для экономики в целом новогодние расходы становятся "мертвым грузом".

Поэтому экономисты советуют дарить деньги, это поможет избежать стресса и улучшить экономику. Это ведь прямой способ повысить доходы, и соответственно простимулировать потребление.

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"От Романа до Иордана вся страна будет пьяна"

Украинские депутаты нередко говорили, что в государстве слишком много праздничных дней, а это негативно влияет на экономику в целом.

Эксперты утверждают, что от "ожидания праздников" работники теряют производительность, соответственно экономическое развитие при таких условиях замедляется. Однако достоверных оценок, сколько украинская экономика теряет на праздники, нет.

Народный депутат "Народного фронта" Андрей Помазанов оценивал один дополнительный выходной в 2,5 млрд грн ущерба для экономики украинцев.

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Касается это малого и среднего бизнеса, который и так сейчас испытывает немалые притеснения. Предприниматели, конечно, могут продолжать работать и по праздникам, но у них не будет возможности пользоваться полноценными банковскими или административными услугами. А это замедлит деловую активность.

Новогодний стол

Новогодний стол для украинской семьи из четырех человек будет стоить 1844,74 грн. Эксперты в эту сумму включили традиционное новогоднее меню. Заметим, что средняя сумма, которую украинцы готовы были потратить на новогодний стол 2021 года, согласно опросу фонда "Демократические инициативы" и КМИС, составляла 1440 гривен , в 2020 году 1390 гривен.

Как сообщил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко, всего 3 кг оливье будут стоить 198,54 грн.

Подорожает и:

  • еще один новогодний салат – "Селедка под шубой" – 1,5 кг будет стоить 121,57 грн. Более 100 гривен придется потратить только на сельдь;
  • стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 443,50 грн;
  • овощи на новогоднем столе, в среднем, будут стоить 185,38 грн, а фрукты – 105,80 грн;
  • батон белого хлеба будет стоить 24,95 грн, а шоколадные конфеты – 170 грн/кг;
  • твердый сыр – 75 грн/300 г, а пачка сливочного масла, в среднем, стоит 50 грн;
  • молочные продукты уже подорожали на 14–30% в течение 2021 года.

Согласно опросу, которое провел "Сегодня" среди 211 украинцев, почти 30% готовы потратить от 500 до 1000 гривен; почти 28% — до 500 гривен, более 1000 гривен – 27,4%.

Интересное исследование проводила и компания AgriSurvey еще в 2014 году. Они подсчитали, что в течение новогодних праздников украинцы выбрасывают такое количество блюд, которое равно 30 тысячам тонн салата оливье.

Это исследование пронизано одной идеей: еда – это не тот ресурс, в который следует вкладываться, чтобы иметь бонусы в будущем. Время, которое потенциально можно потратить на производительную работу, мы большинство проводим за столом.

Кто-то скажет, что километровые очереди в супермаркетах, переполненные тележки, пробки, тонны алкоголя, майонеза и сладостей – это положительный эффект для экономики, потому что потребление растет. Но заметьте, что чрезмерный спрос приводит к тому, что цены на продукты растут. И до конца января значительного их удешевления не происходит, ведь экономика в данный время развивается крайне слабо.

Часть продуктов приходится закупать извне — так что мы ударяем по отечественной экономике еще больше.

Как не пойти в минус в новогодние праздники

Ведущая Telegram-канала Moneyhack Александра Краснова утверждает, что предновогодняя суета заставляет людей впадать в стресс и совершать финансовые ошибки. Она дает советы, как этого избежать.

Шаг 1. Составить список расходов:

  • сколько будет стоить стол;
  • сколько будут стоить подарки и кому будете дарить;
  • сколько планируете потратить на походы в гости, разные поездки;
  • сколько будет стоить новая одежда

Шаг 2. В планировании праздничного бюджета оценить, сколько в данный момент накоплений, хватает ли их на запланированные расходы. Если окажется, что наличные деньги истекают полностью или их не хватит, нужно срочно начинать откладывать.

"Чтобы появились дополнительные деньги на праздничные нужды, придется экономить на чем-то другом – определите минимально необходимые расходы до конца декабря, разделите на количество дней и именно столько тратьте на день", – добавляет Наталья Смирнова.

Шаг 3. Не покупать лишнее и бесполезное. Это касается и подарков. Можно дарить впечатление, а не слишком дорогие вещи.

К слову, согласно опросам, самый желанный подарок для 53% — деньги, но подарить их собираются только 22%. На втором месте у мужчин – умные аксессуары (22%), а у женщин – косметика и парфюмерия (41%).

Что будет с украинской экономикой в 2022 году

Как говорят в Минэкономики, главную роль в развития экономики играет роль преодоления пандемии COVID-19 как в мире, так и внутри страны. Поэтому прогнозы обновления украинской экономики и ее развития в 2022 году все еще остаются под вопросом.

Эксперты ожидают роста ВВП в 2022 году на 3,6%. Такой уровень ВВП обусловлен уменьшением инвестиций в Украину.

Раньше мы писали, в какой валюте лучше всего хранить деньги в 2022 году.

А также узнавали, что ждет мировую экономику в 2022 году и анализировали 10 рисков, которые повлияют на ее развитие.

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