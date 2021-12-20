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Купувати чи продавати: що буде з валютою до Нового року — прогноз експертів

Олександр Панченко Олександр Панченко Редактор Сьогодні Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
20 грудня, 17:56
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До Нового року ще є час придбати валюту за вигідною ціною
Українцям рекомендують притримати валюту у своїх кишенях
Українцям рекомендують притримати валюту у своїх кишенях / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українці, які раніше зуміли придбати готівкову валюту в момент падіння курсу, не помилилися: вже зараз вони можуть її здати дорожче, хоч і ненабагато, ніж купили 7-10 днів тому.

Про це інформує аналітик ДК Forex club Андрій Шевчишин.

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На його думку, відкати курсу ще будуть, у цей час придбання валютного "кешу" є доцільним для середньо- та довгострокових інвестицій.

На свята не шикуйте

Аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак вважає, що далекоглядніше для українців не шикувати на свята, а притримати наявну в запасі готівкову валюту.

"З огляду на те, що є ризики загострення геополітичної ситуації з Росією і світові рейтингові агенції включають цей випадок до ризиків для економіки світу на 2022 рік, населення України у святковий період, швидше за все, заощаджуватиме", — каже Максим Орищак.

Він також зауважує, що чимало виявиться і тих, хто захоче конвертувати накопичену валюту у гривню для святкування Різдва та Нового року. Це в свою чергу знизить готівку долара, чим можуть скористатися покупці.

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Ситуація на ринку

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко пов'язує швидкі коливання курсу із передноворічною активізацією на міжбанківському валютному ринку, коли співвідношення попиту та пропозиції помітно змінювалося навіть протягом дня.

Він зазначає, що так буде до кінця року.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин називає причиною коливань аукціон Мінфіну, на якому минулого вівторка вдалося залучити до скарбниці майже 11 млрд грн (на 5 млрд менше, ніж тиждень тому).

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Андрій Шевчишин оцінює настрої на ринку як переважно девальваційні.

"Через прогнозоване синоптиками погіршення погодних умов та похолодання запаси газу та вугілля продовжать стрімко знижуватися. Це призведе до активізації імпортерів, зростання попиту на валюту та девальвації гривні ближче до курсу 28 грн/долар", — пояснює експерт.

Максим Орищак додав ще одну можливу причину девальвації гривні – ескалація конфлікту України та Росії. На його думку, це першочергове інформаційне посилання для всіх спекулянтів на кінець року.

Раніше ми разом з експертом прогнозували курс долара на 2022 рік.

А також розбиралися, як різдвяні застілля бʼють по економіці України.

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