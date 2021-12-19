Курс долара "залихоманило" – що відбувається і чого очікувати до кінця року

Експерти: у грудні курс може бути вищим за 28 гривень за долар

/ Фото: Сьогодні

Круте піке, потім стрімка "гірка" – так коротко, по-авіаційному, можна охарактеризувати поведінку курсу долара минулого тижня. Якщо раніше тренди змінювалися більш плавно, то ближче до Нового року долар "залихоманило", почалися різкі стрибки курсу вниз-нагору.

Що відбувається на ринку і чого очікувати від курсу до кінця року, з'ясували "Сьогодні".

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Наші експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, керівник відділу аналітики ДК Forex club Андрій Шевчишин та аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

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Що сталося з курсом за тиждень

Тренд на зміцнення гривні продовжився у понеділок: готівковий долар подешевшав на 8 копійок, до 27,05 у продажу та 26,82 грн/долар у покупці. На цьому потенціал зміцнення гривні виявився вичерпаним: з вівторка почалося помітне зміцнення долара . Спершу до 27,13, тобто 8 копійок було відіграно за день, а в середу було вже 27,28 грн/долар у продажу та 27,07 у купівлі. Цей курс зберігся у четвер, до п'ятниці стало відповідно 27,30 та 27,10 грн/долар. Тобто курс повернувся до значень тритижневої давнини.

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Спред (різниця між курсами купівлі та продажу) зберігся на рівні 20 коп.

Максимальний курс, за яким можна було здати готівковий долар – 27,19 грн (на 11 коп. дорожче, ніж тиждень тому), мінімальний курс, за яким можна купити готівковий долар – 26,20 грн (на 18 коп. дорожче, ніж тиждень тому). Зазначимо, що такий високий курс купівлі спостерігається у пунктах обміну та банках, що працюють на придбання валюти. Заявлений низький курс продажу там зазвичай віртуальний, за такою ціною в наявності доларів немає. Реальний курс продажу в банках починається з 27,30 грн/долар, при цьому курс купівлі – не вище 27,10. Але гарантовано купити готівкову валюту можна було за 27,35-27,40 грн/долар і вище.

Нацбанк, навпаки, у вівторок зміцнив гривню одразу на 14 копійок, до 26,88 грн/долар, але вже у середу послабив її на 12 коп., до 27 грн/долар, у четвер – одразу до 27,20. У п'ятницю було 27,19, а на понеділок, 20 грудня, регулятор встановив офіційний курс 27,25 грн/долар, послабивши гривню ще на 6 копійок.

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Аналіз ситуації на ринку

Думки експертів стосовно того, чому курс долара стрибав, розходяться.

Олександр Охріменко пов'язує швидкі коливання курсу із передноворічною активізацією на міжбанківському валютному ринку, коли співвідношення попиту та пропозиції помітно змінювалося навіть протягом дня.

"Так буде до кінця року, тому варто звикнути, що навіть за день курс на міжбанку може змінюватися в межах 1% (27-28 коп.). А це за мить позначиться на готівковому ринку. Але Нацбанк все одно згладжуватиме стрибки курсу, не даючи спекулянтам його розгойдати і викликати ажіотаж", – каже експерт.

Олег Пендзин називає причиною коливань аукціон Мінфіну, на якому минулого вівторка вдалося залучити до скарбниці майже 11 млрд грн (на 5 млрд менше, ніж тиждень тому). Експерт уточнив, що нерезиденти не тільки були активними та купували гривневі ОВДП, купивши їх на 1,4 млрд грн (більше 10% пропозиції), але й продали майже половину доларових ОВДП (на 638 млн доларів), що призвело до додаткового зростання попиту на валюти.

Андрій Шевчишин оцінює настрої на ринку як переважно девальваційні.

"Кожне зміцнення гривні використовується для покупки долара, але у покупців недостатньо коштів, і без великих клієнтів курс починає активно коливатися нагору вниз у невеликому коридорі, – пояснив Андрій Шевчишин. – Ключові покупці долара – енергоімпортери (газ, вугілля) – були пасивними. Енергетичне питання залишається на порядку денному: через прогнозоване синоптиками погіршення погодних умов та похолодання, запаси газу та вугілля продовжать стрімко знижуватися. Це призведе до активізації імпортерів, зростання попиту на валюту та девальвації гривні ближче до курсу 28 грн/долар".

З ним погоджується і Максим Орищак, який додав ще одну можливу причину девальвації гривні – ескалація конфлікту України та Росії. На його думку, це першочергове інформаційне посилання для всіх спекулянтів на кінець року.

"У моменти інформаційного загострення гривня падатиме, НБУ – виходитиме з інтервенціями валюти та стримуватиме коливання валютного ринку, але глобальна проблема зовнішньої політики стане причиною, через яку ринок "з'їсть інтервенції", – аналізує Максим Орищак.

Чого очікувати наступного тижня

Думки експертів розходяться. Троє впевнені у стабільності курсу протягом тижня, лише Андрій Шевчишин очікує на посилення девальвації.

"На тижні долар та євро будуть відносно стабільні, – упевнений Максим Орищак. – Середній курс продажу готівкового долара коливатиметься в рамках 27-27,4 грн, а готівковий євро коштуватиме 30,4-30,7 грн".

Прогнози Олега Пендзина та Олександра Охріменка – курс на тижні буде у коридорі 27-27,5 грн/долар. При цьому Охріменко не виключає помітних коливань, якщо на ринок вийдуть великі покупці валюти, насамперед енергоімпортери.

Андрій Шевчишин каже, що поява енергоімпортерів на валютному ринку на останньому повноцінному робочому тижні року дуже ймовірна. Воно може спричинити різкий попит на валюту та підштовхнути курс до 28 грн/долар.

"Наступного тижня цілимося на 27,5 грн за долар, – прогнозує Андрій Шевчишин. – Тиждень передсвятковий, компанії виплачують зарплати, премії перед Новим роком, тому на початку тижня можуть наповнити ринок валютою. Але їм протистоятимуть бюджетні підрядники, експортери з відшкодованим ПДВ, які традиційно перед святами одержують виплати. І щоб не мати гривневих ризиків, вирушають на купівлю валюти. Також покупцями залишаться енергоімпортери та нерезиденти. Якщо їхні запити не підтримуватиме валютними інтервенціями Нацбанк, то курс, подолавши 27,5 грн за долар, може спрямуватись на вищі цінові рівні, аж до 28 грн і вище".

Йдеться про безготівковий курс, це означає, що готівковий долар може не лише наблизитися до курсу 28 грн/долар, а й подолати його.

Продавати чи купувати валюту

Андрій Шевчишин упевнений: ті, хто раніше зумів придбати готівкову валюту в момент падіння курсу, не помилилися: вже зараз вони можуть її здати дорожче, хоч і ненабагато, ніж купили 7-10 днів тому. На його думку, відкати курсу ще будуть, у цей час придбання валютного "кешу" є доцільним для середньо- та довгострокових інвестицій.

Максим Орищак вважає, що далекоглядніше для українців не шикувати на свята, а притримати наявну в запасі готівкову валюту.

"З огляду на те, що є ризики загострення геополітичної ситуації з Росією, і світові рейтингові агенції включають цей випадок до ризиків для економіки світу на 2022 рік, – каже Максим Орищак. – Населення України у святковий період, швидше за все, заощаджуватиме. Але чимало виявиться і тих, хто захоче конвертувати накопичену валюту у гривню для святкування Різдва та Нового року. Це знизить готівку долара, чим можуть скористатися покупці".

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