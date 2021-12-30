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Навязали кредитку, с которой украли деньги: Ощадбанк обвинили в обмане пенсионерки

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
30 декабря, 09:20
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Сотрудница Ощадбанка не сообщила об открытии кредитной карты своей пожилой клиентке
На сотрудников Ощадбанка пожаловалась клиентка
На сотрудников Ощадбанка пожаловалась клиентка / Фото: Коллаж: Сегодня

В отделении Ощадбанка пенсионерке без ее ведома навязали карту с кредитным лимитом, с которой позже кто-то смог списать деньги.

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Об этом написала знакомая обманутой женщины, вероятно дочь, на специальном сайте "Минфин".

По словам клиентки, пенсионерка вместе с ней пришла в отделение, чтобы снять наличные с пенсионной карты и сотрудница Ощадбанка навязала ей карту с кредитным лимитом, не сказав об этом должным образом.

"Пришедши домой пришло смс "вам одобрен кредитный лимит 1500 грн". Она подумала что в следующий раз придёт снимать пенсию и закроет эту ненужную карту", – пишет женщина.

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Далее клиентка сообщает, что карту в отделении они не получали, однако через 10 дней после ее открытия, кто то списал со счета 424 грн, купив суши.

"На всякий случай заблокировали. Как такое могло произойти? Кроме мошеннических действий сотрудников отделения вариантов больше нет!", – уверена клиентка.

В Ощадбанке данный инцидент пока не прокомментировали, как только ответ появится, "Сегодня" добавят его в свой материал.

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Как будут работать банки на новогодние праздники?

Отделения Ощадбанка и ПриватБанка не будут работать с 1 по 3 января, однако их мобильные приложения будут доступны пользователям 24/7.

30 и 31 декабря система электронных платежей Национального банка работает до 24:00, также с 31 декабря по 4 января будет действовать курс валют, установленный на 30 число.

Каким будет этот курс "Сегодня" писали ранее, а также сообщали, что Ощадбанк создает новое мобильное приложение.

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