Гривня укрепила позиции перед Новым годом: НБУ рассчитал новый курс доллара

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 30 декабря

НБУ рассчитал новый курс / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 30 декабря, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,20 грн;

1 евро – 30,77 грн;

1 злотый – 6,69 грн;

10 российских рублей – 3,67 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подешевел на одну копейку, а евро на семь. Курс злотого не изменился, а курс рублей снизился на 3 копейки.

Реклама

Что было с курсом доллара и евро на межбанке

29 декабря доллар подорожал на четыре копейки в покупке и продаже. К завершению торгов он стоил 27,21/27,23 грн (покупка/продажа).

Евро вырос на 19 копеек в покупке и в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 30,88/30,90 грн (покупка/продажа).

Что будет с курсом дальше?

По словам аналитика компании Esperio Александра Болтяна, в первые два месяца нового, 2022 года, курс будет волатильным и возможно падение гривни до 28-28,5 грн за доллар.

По мнению эксперта, на данный момент оптимистичных прогнозов курса гривни на следующий год – нет. Поэтому украинцам Александр Болтян советует быть более внимательными. Желательно в этот период не брать дополнительных кредитов, не не усиливать долговые обязательства, а также подготовиться к инфляционному давлению.

"Сегодня" также писали, какие три фактора могут влиять на курс доллара перед Новым годом и рассказывали, как курс валют ударит по кредитам.