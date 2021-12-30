Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🍾 Підсумки року 2021 ▶ Новорічний плейлист 🎄 Що зміниться з 1 січня Зломовчання: огляд топ-серіалу Зломовчання: огляд топ-серіалу
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Гривня зміцнила позиції перед Новим роком: НБУ розрахував новий курс долара

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
30 грудня, 08:20
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 30 грудня
НБУ розрахував новий курс
НБУ розрахував новий курс / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на четвер, 30 грудня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 27,20 грн.;
  • 1 євро – 30,77 грн;
  • 1 злотий – 6,69 грн.;
  • 10 російських рублів – 3,67 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем, долар подешевшав на одну копійку, а євро на сім. Курс злотого не змінився, а курс рублів знизився на 3 копійки.

Реклама

Що було з курсом долара та євро на міжбанку

  • 29 грудня долар подорожчав на чотири копійки у купівлі та продажу. До завершення торгів він коштував 27,21/27,23 грн (купівля/продаж).
  • Євро виріс на 19 копійок у купівлі та продажу. До закриття євро торгувався на рівні 30,88/30,90 грн (купівля/продаж).

Що буде з курсом далі?

За словами аналітика компанії Esperio Олександра Болтяна, у перші два місяці нового, 2022 року, курс буде волатильним і можливе падіння гривні до 28-28,5 грн. за долар.

На думку експерта, на цей момент оптимістичних прогнозів курсу гривні на наступний рік немає. Тому українцям Олександр Болтян радить бути уважнішими. Бажано в цей період не брати додаткових кредитів, не посилювати боргові зобов'язання, а також підготуватись до інфляційного тиску.

"Сьогодні" також писали, які три фактори можуть впливати на курс долара перед Новим роком і розповідали, як курс валют вдарить по кредитах.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
ТОП публікацій
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
ТОП публікацій
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Топ публікацій
Вікторія Барановська

Вікторія Барановська

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.21

Російський рубль (₽)

0.3678

Євро (€)

30.78

Де лежать ваші гроші
Як житимемо в 2022-му
Загляни у майбутнє!
Опитування
Іграшки на мільярди
Звідки їде новорічний настрій?
Отримай порцію свята
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Інвестпорада
Куди вкласти: валюта, крипто чи золото
Зроби правильний вибір!
Авіатури
Куди летимо? У Тель-Авів!
Дізнатись про новий напрямок

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
(Не)святкові ціни
Скільки коштує Новий рік
Заглянь під ялинку
Рейтинг ВВП
Хто "жирує" найбільше
А що з Україною?
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
Опитування
Грошовий гороскоп на 2022
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто розбагатіє?
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
27,98
19,23
30,75
30,19
29,09
19,48
33,49
30,56
29,81
18,78
33,99
30,96
30,15
19,64
33,99
30,96
30,15
19,36
33,99
30,96
30,15
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти