Гривня зміцнила позиції перед Новим роком: НБУ розрахував новий курс долара

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 30 грудня

НБУ розрахував новий курс / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на четвер, 30 грудня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 27,20 грн.;

1 євро – 30,77 грн;

1 злотий – 6,69 грн.;

10 російських рублів – 3,67 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем, долар подешевшав на одну копійку, а євро на сім. Курс злотого не змінився, а курс рублів знизився на 3 копійки.

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Що було з курсом долара та євро на міжбанку

29 грудня долар подорожчав на чотири копійки у купівлі та продажу. До завершення торгів він коштував 27,21/27,23 грн (купівля/продаж).

Євро виріс на 19 копійок у купівлі та продажу. До закриття євро торгувався на рівні 30,88/30,90 грн (купівля/продаж).

Що буде з курсом далі?

За словами аналітика компанії Esperio Олександра Болтяна, у перші два місяці нового, 2022 року, курс буде волатильним і можливе падіння гривні до 28-28,5 грн. за долар.

На думку експерта, на цей момент оптимістичних прогнозів курсу гривні на наступний рік немає. Тому українцям Олександр Болтян радить бути уважнішими. Бажано в цей період не брати додаткових кредитів, не посилювати боргові зобов'язання, а також підготуватись до інфляційного тиску.

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