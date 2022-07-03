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В АТБ с загранпаспортом? Какие ограничения Monobank устанавливает своим клиентам

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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3 июля, 19:12
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Разгневанный клиент украинского банка пожаловался на испорченный поход в супермаркет
Оплата чека на кассе прошла не без происшествий
Оплата чека на кассе прошла не без происшествий / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

На днях клиент Monobank столкнулся с неприятной ситуацией при расчете банковской картой в супермаркете.

Он объяснил в отзыве на сайте "Минфин", что для оплаты чека в АТБ на 4000 гривен собственными деньгами ему нужно было пройти длительную процедуру подтверждения личности.

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"Как выяснилось, мне необходимо на кассе пройти видеоверификацию и даже иметь с собой в этот момент загранпаспорт. Очередь может подождать минут 10, а может и дольше, ведь не всегда есть связь в магазинах", – написал клиент.

Впоследствии он позвонил по телефону в службу поддержки банка, которая настаивала на лимитах в размере 40 тыс. грн в месяц. Мужчина убежден, что нигде в приложении Monobank об этом не указано.

Что ответили в банке?

В службе поддержки Monobank отреагировали на отзыв клиента и отметили, что при открытии банковской карты в отдаленном режиме условия отличаются от тех, которые предоставляются при открытии карты в присутствии сотрудника банка.

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В частности, при удаленном открытии счета, устанавливается общий лимит на осуществление расходных операций по всем счетам в размере 40 тыс. грн в месяц и 400 тыс. грн в год.

Кроме того, общий остаток на всех счетах должен быть в размере до 400 тыс. грн. Такие лимиты финансовое учреждение установило во время военного положения в Украине.

"Если счетчик расходных операций достигает более 80%, мы отправляем клиенту push-сообщение", – отметил представитель банка.

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Для снятия ограничений можно провести идентификацию по видеозвонку или обратиться к сотруднику в точке выдачи.

Monobank вернул популярную услугу

Клиенты Monobank могут осуществлять переводы в долларах и евро с карты на карту без конвертации в гривну, но такая услуга доступна только близким родственникам. Перевод должен производиться в валюте карты, иначе деньги поступят на гривневый счет получателя.

Для осуществления валютного перевода нужно предоставить документы, подтверждающие степень родства, прислав их фото службе поддержки. Перевести деньги могут друг другу:

  • жены, мужья и дети;
  • сестры, братья и племянники;
  • бабушки, дедушки и внуки;
  • тети, дяди и кузены.

Отправлять деньги в иностранной валюте можно также в ПриватБанке и Ощадбанке. Однако у них есть свои особенности: если в ПриватБанке для уточнения деталей нужно обратиться в службу поддержки, например, написав в чате в Приват24, то в Ощадбанке вам придется идти в отделение.

Такие действия банков обусловлены запретом на прямые валютные переводы в Украине для физлиц. Переводы для близких родственников являются исключением в соответствии с постановлением НБУ от 2 января 2019 года. Следовательно, все другие физические лица имеют право перечислять деньги только в гривнях.

"Сегодня" раньше писали, как мошенники прикрываются "Новой почтой" и выманивают деньги у украинцев, а также рассказывали о том, какие лимиты установили большие заправки на отпуск горючего.

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