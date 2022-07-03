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До АТБ із закордонним паспортом? Які обмеження Monobank встановлює своїм клієнтам

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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3 липня, 19:12
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Розгніваний клієнт українського банку пожалівся на зіпсутий похід до супермаркету
Оплата чека на касі пройшла не без пригод
Оплата чека на касі пройшла не без пригод / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Днями клієнт Monobank зіткнувся з неприємною ситуацією при розрахунку банківською карткою в супермаркеті.

Він пояснив у відгуку на сайті "Мінфін", що для оплати чека в АТБ на 4000 гривень власними коштами йому потрібно було пройти тривалу процедуру підтвердження особи.

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"Як з’ясувалося, мені необхідно на касі пройти відеоверифікацію та навіть мати із собою у цей момент закордонний паспорт. Черга може зачекати хвилин 10, а може й довше, адже не завжди є зв’язок у магазинах", – написав клієнт.

Згодом він зателефонував у службу підтримки банку, яка наполягала на лімітах у розмірі 40 тис. грн на місяць. Чоловік переконаний, що ніде в додатку Monobank про це не вказано.

Що відповіли у банку?

У службі підтримки Monobank відреагували на відгук клієнта та зазначили, що при відкритті банківської картки у віддаленому режимі, умови відрізняються від тих, що надаються при відкритті картки у присутності співробітника банку.

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Зокрема при "віддаленому" відкритті рахунку, встановлюється загальний ліміт на здійснення видаткових операцій за всіма рахунками в розмірі 40 тис. грн на місяць та 400 тис. грн на рік.

Окрім цього, загальний залишок на всіх рахунках має бути в розмірі до 400 тис. грн. Такі ліміти фінансова установа встановила на час воєнного стану в Україні.

"Якщо лічильник витратних операцій досягає понад 80%, ми відправляємо клієнту push-повідомлення", – зазначив представник банку.

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Для зняття обмежень можна провести ідентифікацію через відеодзвінок або звернутися до співробітника у точці видачі.

Monobank повернув популярну послугу

Клієнти Monobank можуть здійснювати перекази в доларах та євро з картки на картку без конвертації в гривню, але така послуга доступна лише близьким родичам. Переказ має здійснюватися у валюті картки, інакше гроші надійдуть на гривневий рахунок отримувача.

Для здійснення валютного переказу потрібно надати документи, що підтверджують ступінь спорідненості, надіславши їх фото службі підтримки. Переказати гроші можуть одне одному:

  • дружини, чоловіки та діти;
  • сестри, брати та племінники;
  • бабусі, дідусі та онуки;
  • тітки, дядьки та кузени.

Відправляти гроші в іноземній валюті можна також і у ПриватБанку та Ощадбанку. Однак у них є свої особливості: якщо в ПриватБанку для уточнення деталей потрібно звернутися до служби підтримки, наприклад, написавши в чаті в Приват24, то в Ощадбанку вам доведеться йти до відділення.

Такі дії банків зумовлені забороною на прямі валютні перекази в Україні для фізосіб. Перекази для близьких родичів є винятком, відповідно до постанови НБУ від 2 січня 2019 року. Відтак, усі інші фізичні особи мають право перераховувати гроші лише у гривнях.

"Сьогодні" раніше писали, як шахраї прикриваються "Новою поштою" та видурюють гроші в українців, а також розповідали про те, які ліміти встановили великі заправки на відпуск пального.

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