Прикрываются "Новой почтой": как мошенники выманивают деньги из украинцев

Злоумышленники начали использовать популярную службу доставки, чтобы обманывать украинцев

Мошенники придумали, как нажиться на клиентах службы доставки / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, Новая Почта

Украинцев предупреждают о новой мошеннической схеме, по которой злоумышленники выманивают деньги у граждан.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

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Аферисты рассылают людям посылки через службу доставки "Новая почта". Клиент получает SMS о том, что на его имя поступило отправление в определенное отделение.

Когда человек приходит за посылкой, оказывается, что прежде чем получить товар, нужно оплатить доставку и услугу по пересылке средств. Обычно это небольшие суммы до 200 гривен.

Клиент, как и оператор "Новой почты" не знает, что в посылке. Учитывая небольшую сумму, мошенники надеются, что человек купится и перешлет средства. А внутри может оказаться любой пустяк, например, кусок мыла.

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Лучший способ защитить себя в таком случае – не получать посылку и не платить за ее доставку, если вы ничего не заказывали и не ожидаете перевода.

Не первый случай

Ранее пострадавшие от рук злоумышленников клиенты "Новой почты" уже рассказывали о подобных неприятных ситуациях. Недавно мужчина пожаловался на службу безопасности компании и обвинил ее в утечке персональных данных.

По словам украинца, в его мобильном приложении появилась информация о новом отправлении и отделении, куда следует посылка. Интересно, что мужчина был в том месте временно, поэтому он заподозрил "слив данных".

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"В описании отправления указана "косметика". Наложенный платеж 199 грн плюс стоимость доставки", – отметил клиент.

В отделении он осмотрел посылку – в коробке был маленький пакетик с неизвестным веществом без маркировок. От получения, конечно, отказались, и теперь украинец требует от компании установить личность злоумышленника.

Представители компании отреагировали на жалобу и рассказали, что операторы отделения физически не имеют возможности проверять содержимое каждой отправки.

"Всегда предупреждаем клиентов, чтобы они осматривали отправку в отделении и в случае чего – отказывались от посылки. Если Вы не ожидаете посылку и не понимаете, от кого Вам транспортируется отправка, всегда можете проставить отказ в онлайн-сервисах, даже не обращаясь в отделение", – посоветовали мужчине.

Кроме этого, украинцу напомнили, что его персональными данными владеет не только почтовый оператор, и посоветовали вообще не получать отправку от неизвестных в целях безопасности.

"Сегодня" также рассказывали о том, какие нововведения ввели в "Новой почте" с 21 июня, и писали о лимитах на отпуск горючего, которые увеличили или сняли вообще в крупных сетях АЗС по Украине.