Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚔ Наступление на Луганщине 📢 Ракетные обстрелы 📺 Пояснює Панюта Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Прикрываются "Новой почтой": как мошенники выманивают деньги из украинцев

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 июля, 17:43
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Злоумышленники начали использовать популярную службу доставки, чтобы обманывать украинцев
Мошенники придумали, как нажиться на клиентах службы доставки
Мошенники придумали, как нажиться на клиентах службы доставки / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, Новая Почта

Украинцев предупреждают о новой мошеннической схеме, по которой злоумышленники выманивают деньги у граждан.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Реклама

Аферисты рассылают людям посылки через службу доставки "Новая почта". Клиент получает SMS о том, что на его имя поступило отправление в определенное отделение.

Когда человек приходит за посылкой, оказывается, что прежде чем получить товар, нужно оплатить доставку и услугу по пересылке средств. Обычно это небольшие суммы до 200 гривен.

Клиент, как и оператор "Новой почты" не знает, что в посылке. Учитывая небольшую сумму, мошенники надеются, что человек купится и перешлет средства. А внутри может оказаться любой пустяк, например, кусок мыла.

Реклама

Лучший способ защитить себя в таком случае – не получать посылку и не платить за ее доставку, если вы ничего не заказывали и не ожидаете перевода.

Не первый случай

Ранее пострадавшие от рук злоумышленников клиенты "Новой почты" уже рассказывали о подобных неприятных ситуациях. Недавно мужчина пожаловался на службу безопасности компании и обвинил ее в утечке персональных данных.

По словам украинца, в его мобильном приложении появилась информация о новом отправлении и отделении, куда следует посылка. Интересно, что мужчина был в том месте временно, поэтому он заподозрил "слив данных".

Реклама

"В описании отправления указана "косметика". Наложенный платеж 199 грн плюс стоимость доставки", – отметил клиент.

В отделении он осмотрел посылку – в коробке был маленький пакетик с неизвестным веществом без маркировок. От получения, конечно, отказались, и теперь украинец требует от компании установить личность злоумышленника.

Представители компании отреагировали на жалобу и рассказали, что операторы отделения физически не имеют возможности проверять содержимое каждой отправки.

"Всегда предупреждаем клиентов, чтобы они осматривали отправку в отделении и в случае чего – отказывались от посылки. Если Вы не ожидаете посылку и не понимаете, от кого Вам транспортируется отправка, всегда можете проставить отказ в онлайн-сервисах, даже не обращаясь в отделение", – посоветовали мужчине.

Кроме этого, украинцу напомнили, что его персональными данными владеет не только почтовый оператор, и посоветовали вообще не получать отправку от неизвестных в целях безопасности.

"Сегодня" также рассказывали о том, какие нововведения ввели в "Новой почте" с 21 июня, и писали о лимитах на отпуск горючего, которые увеличили или сняли вообще в крупных сетях АЗС по Украине.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Коммуналка
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Money-лайфхакер💰
Главное о деньгах
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс доллара в кассах банков (покупка/продажа)
1
ПУМБ ПУМБ
35.2/35.7
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.4/35.7
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.3/35.65
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.55/36.0
5
Укрэксимбанк Укрэксимбанк
35.3/35.8
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
34.7/35.7
7
Укргазбанк Укргазбанк
34.9/35.7
8
Универсал Банк Универсал Банк
34.4/35.7
9
OTP Bank OTP Bank
31.75/35.25
Как не потерять деньги💰
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
37,99
-
50,00
55,00
39,90
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
37,77
-
-
-
37,79
-
51,00
57,00
37,97
-
-
56,99
39,97
-
50,99
57,99
38,88
-
50,00
55,00
39,95
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,40 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Американские горки
Доллар на черном рынке
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
Инфляция – показатель, показывающий, как в течение определенного времени изменились цены и тарифы на товары и услуги. Инфляции снижает покупательную способность денег. То есть, чтобы приобрести один и тот же товар, нам приходится тратить большие суммы.
Анализ
Материальные потери экономики (млн $)
1
Жилые дома Жилые дома
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активы предприятий Активы предприятий
11 499
4
Гражданские аэропорты Гражданские аэропорты
6 817
5
Ж/д инфраструктура Ж/д инфраструктура
2 672
6
Мосты Мосты
1 692
7
Учебные заведения Учебные заведения
1 621
8
Медучреждения Медучреждения
1 147
9
Земельный фонд Земельный фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все об убытках
Без опыта работы
Кому платят от 20 тыс. грн
Преподаватель актерского мастерства

Преподаватель актерского мастерства

Риелтор

Риелтор

Водитель такси

Водитель такси

Менеджер по работе с клиентами

Менеджер по работе с клиентами

Руководитель транспортного отдела

Руководитель транспортного отдела

Актуальные предложения 🔥
Must Know
Штрафы для владельцев животных в Украине

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн
Детальнее
Денежный вопрос
Что будет с ценами на овощи?
Узнать
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

18977.54

Dogecoin (DOGE)

0.07

Ethereum (ETH)

1044.66

Litecoin (LTC)

49.37

Ripple (XRP)

0.31

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять