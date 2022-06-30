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ПриватБанк снимает деньги без ведома: как с пенсионной карты "гасят" кредит

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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30 июня, 19:41
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Украинец с инвалидностью потерял доход, а теперь еще и банковские сбережения
Пенсионеру с банковской карты систематически взимают суммы
Пенсионеру с банковской карты систематически взимают суммы / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

30 июня клиент ПриватБанка пожаловался на "кражу" денег с банковской карты, однако забрали их не мошенники, а само финансовое учреждение.

Об этом мужчина заявил в отзыве на сайте "Минфин".

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По его словам, он инвалид первой группы. До войны оформил кредит в ПриватБанке и своевременно погашал, когда приходили сроки.

Однако полномасштабное вторжение России лишило украинца дополнительного заработка, поэтому осталась только пенсия, которая поступает на карту в банке.

"Сегодня увидел, что государственный банк того же государства, которое не смогло обеспечить мне элементарные условия для выживания, без моего ведома берет с моей пенсионной карты деньги и погашает кредит", – возмутился клиент.

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Украинец взволнован такой ситуацией, ведь пенсия осталась единственным источником дохода в условиях войны. За эти деньги он покупает лекарства и продукты.

Что ответили в банке?

В службе поддержки ПриватБанка отметили, что в условиях военного положения жизнь всех украинцев изменилась. Возврат платы за кредитные средства необходим для поддержания и стабильности экономики и банковской системы Украины, обеспечивающей жизнедеятельность бизнеса и страны.

"За период с марта по май действовали пониженные процентные ставки и отсутствовал минимальный платеж, чтобы вы могли адаптироваться к новым условиям", – объяснили в финансовом учреждении.

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Сейчас льготный режим уже не действует, так что если клиент вносит обязательный ежемесячный платеж 5% от суммы долга (минимум 100 грн), тогда ставка за пользование будет 1,7% в месяц. Если его не внести, ставка растет до 3,4% для карты Gold и до 3,5% для "Универсальной".

Как добавили в ПриватБанке, в таких случаях происходит договорное списание с карточек для выплат на погашение обязательного платежа.

Выплаты помощи

На днях в ПриватБанке начали осуществлять выплаты денежной помощи украинцам от Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Их производят через платежную систему MoneyGram.

Сумма поддержки составляет 2200 гривен на человека. Деньги выплачивают в течение трех месяцев украинцам, пострадавшим от войны.

Оставить заявку на финансовую помощь можно через платформу "єДопомога". Там необходимо ввести персональные данные и IBAN-номер счета ПриватБанка.

После этого заявка будет рассмотрена и в случае одобрения, поступит SMS с контрольным номером перевода MoneyGram. Средства по этому переводу можно получить:

  • в Приват24;
  • терминале самообслуживания;
  • банкомате;
  • отделении;
  • обратившись на горячую линию 3700

Если гривневой карты ПриватБанка у вас нет, можно открыть диджитал счет для получения перевода MoneyGram в Приват24.

"Сегодня" ранее рассказывали, что изменится для украинцев за границей с 1 июля, а также писали о главных нововведениях июля, которые пройдут в Украине.

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