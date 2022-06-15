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Июль принесет украинцам нововведения – что изменится почти для каждого

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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15 июня, 17:04
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Рассказываем о том, что изменится в жизни украинцев в разных сферах уже в следующем месяце
Кратко об основных изменениях в Украине в июле
Кратко об основных изменениях в Украине в июле / Фото: Коллаж: Сегодня

Июль будет богат изменением для украинцев. К счастью, это преимущественно положительные нововведения, которые пойдут на пользу обществу.

Редакция "Сегодня" подготовила подборку об основных изменениях, ожидающих граждан Украины в июле 2022 года.

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Повышение пенсий

Украинским пенсионерам с 1 июля должны увеличить размеры минимальных и максимальных выплат. Пенсии возрастут для всех категорий пенсионеров, размер выплат связан с изменениями прожиточного минимума и минимальной зарплаты.

Для трудоспособных лиц прожиточный минимум составляет 2481 грн, а с 1 июля вырастет до 2600 грн. Для лиц, потерявших трудоспособность, этот показатель составляет 1934 грн, а со следующего месяца вырастет до 2027 грн. Соответственно, минимальная пенсия будет составлять 2027 грн вместо 1934 грн, а максимальный размер пенсионной выплаты поднимут с 19 340 до 20 270 грн.

Изменение размера алиментов

С 1 июля 2022 50% минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка будет составлять 1010,5 грн (на детей до 6 лет) и 1372 грн (от 6 до 18 лет). 100% минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка рассчитали на уровне 2201 грн (до 6 лет) и 2744 грн (дети от 6 до 18 лет).

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Изменения касательно полиса ОСАГО

Украинский рынок страхования постепенно переходит на европейские стандарты, поэтому уже с 1 июля водителей ждут изменения. Размер страховых сумм по договорам должен возрасти со 130 до 160 тыс. грн за ущерб, причиненный имуществу, и с 260 до 320 тыс. грн за ущерб жизни и здоровью. Учитывая эти изменения, вырастет и стоимость полиса ОСАГО – НБУ расширил коэффициенты.

За ущерб, причиненный имуществу, также возрастет страховая выплата при оформлении европротокола – с 50 до 80 тыс. грн на потерпевшего. В то же время, информацию о заключенных электронных договорах "Зеленая карта" будут вносить в единую базу данных, что позволит защитить граждан от мошенников.

Платное растаможивание "евроблях"

С 1 июля в Украину могут вернуть налоги на ввоз авто из-за границы. На рассмотрении в Верховной Раде находится законопроект №7418, предусматривающий отмену соответствующих льгот. Проголосовать изменения должны до 19 июня.

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Предварительно планируют оставить послабление только для автомобилей, покупающих на нужды Вооруженных Сил Украины. В то же время, для водителей должны разработать упрощенную процедуру растаможивания с использованием приложения "Дія".

Новые правила получения водительских прав

С 24 июля изменится процедура выдачи водительских прав. Кандидатам в водители предстоит сделать пять шагов:

  • прослушать теоретический курс в автошколе и получить свидетельство срока действия 1 год;
  • сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД;
  • пройти практическую подготовку в автошколе;
  • сдать экзамен в автошколе и получить свидетельство со сроком действия 2 года;
  • сдать практический экзамен в сервисном центре МВД и получить водительское удостоверение.

Кроме этого, с июля украинские водители смогут получать платные номера для всех типов транспортных средств.

Изменения в отношении ТВЭН

С 1 июля вступают в силу изменения некоторых законодательных актов об ограничении оборота подакцизных товаров (закон № 1019-ІХ). Нововведения предполагают, что табачные изделия для электронного нагрева (ТВЭН), такие, как IQOS и подобные, будут приравниваться к табачным изделиям. За несоблюдение размера максимальных розничных цен на такие товары предусмотрена ответственность.

Кроме этого, с 11 июля курить электронные сигареты и айкосы в общественных местах будет запрещено. Речь идет об офисах, магазинах, кафе и ресторанах, остановках общественного транспорта, лифах и подъездах, такси, подземных переходах и т.д. За нарушение антитабачного закона предусмотрены штрафы:

  • 1020 грн – за продажу электронных сигарет и ТВЭН несовершеннолетним;
  • 10 200 грн – за повторное нарушение;
  • 1000 грн – за курение электронных сигарет в общественных местах;
  • 10 000 грн – за повторное нарушение;
  • 3000 грн – за курение в кафе, барах и ресторанах;
  • 15 000 грн – если нарушение совершено повторно.

Сезонный пик на АЗС

На украинских заправках в июне существенно уменьшились очереди за горючим. По словам директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, самые маленькие простои на АЗС за дизелем и автогазом, за бензином немного больше.

Постепенная активизация в разных сетях заправок привела к снижению давления на основных продавцов, реализующих горючее ежедневно. Улучшения связаны с увеличением поставщиков на рынке – сейчас насчитывается более 150 компаний, импортирующих нефтепродукты из Европы.

В августе-сентябре в Украине ожидается сезонный пик потребления, поскольку граждане возвращаются домой и оживает бизнес. Учитывая темпы ввоза бензина и дизеля в страну, можно надеяться, что с запасами и логистикой к тому времени окончательно разберутся.

Единственная проблема сейчас в европейских банках, которые не хотят финансировать прямые соглашения по поставке топлива в Украину. Такая ситуация заметна в Болгарии, Венгрии и Молдове, а также отчасти в Польше.

"Сегодня" ранее писали, что по словам главы Минэкономики Юлии Свириденко, сейчас в Украине запасов горючего хватает на 7-8 дней, а дефицит окончательно исчезнет, если резервов будет хватать на 14 дней. В то же время бензиновый кризис ударила по общественному транспорту, на который снова повысили тарифы.

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