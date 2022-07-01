ПриватБанк, Ощадбанк и Monobak вернули популярную услугу: что теперь доступно украинцам

Переводы валюты можно производить только в некоторых банках / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Monobank внедрил переводы в долларах и евро с карты на карту без конвертации в гривню, однако есть условие — такая услуга доступна только близким родственникам.
Об этом Monobank сообщил клиентам в своем приложении.
К слову, отправить деньги в иностранной валюте можно и в ПриватБанка и Ощадбанке.
Перевод обязательно должен производиться в валюте карты
, в противном случае деньги поступят на гривневый счет получателя. То есть нельзя перевести евро на долларовую карту и наоборот.
Как осуществить перевод в Monobank?
Для осуществления валютного перевода нужно предоставить документы, подтверждающие степень родства,
отправив их фото службе поддержки.
Список родственников, для которых такая услуга работает:
- жены, мужья и дети;
- сестры, братья и племянники;
- бабушки, дедушки и внуки;
- тети, дяди и кузены.