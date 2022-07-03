Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚔ Наступление на Луганщине 📢 Ракетные обстрелы 📺 Пояснює Панюта Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Новости экономики Автоновости

Дефицит горючего отступает? Какие лимиты на заправках UPG, WOG, "БРСМ-Нафта"и OKKO

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 июля, 16:56
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем о том, какие ограничения на отпуск продукции действуют на больших АЗС, а где их вообще сняли
Большие сети АЗС постепенно увеличивают лимиты на отпуск горючего
Большие сети АЗС постепенно увеличивают лимиты на отпуск горючего / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В июле ситуация с горючим гораздо лучше, чем несколько месяцев назад. Дефицит понемногу отступает, поэтому некоторые сети АЗС преподносят приятные сюрпризы для своих клиентов.

Редакция "Сегодня" собрала актуальную информацию о том, какие лимиты действуют на популярных заправках по Украине, а где их вообще сняли.

Реклама

UPG

С 30 июня частично сняли ограничения на отпуск горючего на заправках UPG. При наличии специализированного приложения от сети можно заправиться дизелем и автогазом без каких-либо лимитов.

В то же время бензин UPG95 продают со сканированием приложения по 40 литров в одни руки – разрешено как заправлять бак, так и наливать горючее в канистры. А вот без мобильного приложения действуют ограничения – до 10 литров.

WOG

С 1 июля в сети заправок WOG по Украине сняты все ограничения на отпуск горючего. Участники программы лояльности PRIDE могут приобрести любое количество любого вида горючего на АЗК.

Реклама

Кроме этого, владельцы карты сети могут купить автогаз за наличные деньги и банковские карты на заправках, которые реализуют топливо исключительно по безналичному расчету.

"БРСМ-Нафта"

24 июня изменения ввели также на АЗС сети "БРСМ-Нафта", поскольку наладили поставки премиального бензина А-95. Своим клиентам компания увеличила лимиты на заправку частных авто до 40 литров в сутки.

Дополнительно можно повысить свой лимит на заправку, если купить продукты домой с картой лояльности:

Реклама
  • от 100 до 199 грн – лимит на бензин увеличивается до 60 литров;
  • от 200 грн – на 80 литров.

OKKO

Еще с мая больше горючего в одни руки реализуют на заправках OKKO. Дизельное топливо, бензин А-95, PULLS 95 и PULLS Diesel продают по 20 литров на одно авто при наличии карты Fishka. Автогаз реализуют без ограничений.

Водителям без карты Fishka горючее не отпускают. Для получения карты достаточно установить одноименное приложение себе на смартфон.

Заправить автомобиль в течение суток можно трижды, но не раньше чем через 3 часа после последней покупки горючего на заправке. Авто военных, коммунальщиков, работников объектов критической инфраструктуры заправляют без ограничений автогазом, по топливным карточкам и талонам – бензином А-95 и дизелем.

Что делать в случае ДТП за границей

Неприятные ситуации на дорогах случаются повсюду, даже за границей. Но алгоритм действий в целом одинаков, поэтому если вы вдруг попали в ДТП за пределами Украины, не паникуйте, а следуйте нескольким простым правилам.

Шаг 1. Вызовите полицию и, при необходимости, скорую помощь. Правоохранители составят протокол аварии, попросите у них копию и справку об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия.

Шаг 2. Зафиксируйте место происшествия на фото и видео. Эти записи будут дополнительными доказательствами для страховой компании. Если есть свидетели ДТП, запишите их показания и контакты.

Шаг 3. Обратитесь в страховую компанию. Ущерб потерпевшему возмещает страховая служба виновника, поэтому следует сообщить об аварии и их. Если водитель не имеет страхового покрытия, следует обратиться в национальное бюро в стране, где произошло ДТП.

При наличии договора добровольного страхования транспортного средства (КАСКО) необходимо действовать в соответствии с рекомендациями КАСКО страховщика. Также можно оформить происшествие без полиции, если нет травмированных или погибших – по процедуре европротокола.

"Сегодня" также рассказывали, какое самое дорогое авто ввезли в Украину за период действия "нулевого растаможивания", а также составили тест на знание Правил дорожного движения, чтобы читатели могли проверить себя.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Коммуналка
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Money-лайфхакер💰
Главное о деньгах
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс доллара в кассах банков (покупка/продажа)
1
ПУМБ ПУМБ
35.2/35.7
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.4/35.7
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.3/35.65
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.55/36.0
5
Укрэксимбанк Укрэксимбанк
35.3/35.8
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
34.7/35.7
7
Укргазбанк Укргазбанк
34.9/35.7
8
Универсал Банк Универсал Банк
34.4/35.7
9
OTP Bank OTP Bank
31.75/35.25
Как не потерять деньги💰
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
37,99
-
50,00
55,00
39,90
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
37,77
-
-
-
37,79
-
51,00
57,00
37,97
-
-
56,99
39,97
-
50,99
57,99
38,88
-
50,00
55,00
39,95
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,40 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Американские горки
Доллар на черном рынке
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
Инфляция – показатель, показывающий, как в течение определенного времени изменились цены и тарифы на товары и услуги. Инфляции снижает покупательную способность денег. То есть, чтобы приобрести один и тот же товар, нам приходится тратить большие суммы.
Анализ
Материальные потери экономики (млн $)
1
Жилые дома Жилые дома
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активы предприятий Активы предприятий
11 499
4
Гражданские аэропорты Гражданские аэропорты
6 817
5
Ж/д инфраструктура Ж/д инфраструктура
2 672
6
Мосты Мосты
1 692
7
Учебные заведения Учебные заведения
1 621
8
Медучреждения Медучреждения
1 147
9
Земельный фонд Земельный фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все об убытках
Без опыта работы
Кому платят от 20 тыс. грн
Преподаватель актерского мастерства

Преподаватель актерского мастерства

Риелтор

Риелтор

Водитель такси

Водитель такси

Менеджер по работе с клиентами

Менеджер по работе с клиентами

Руководитель транспортного отдела

Руководитель транспортного отдела

Актуальные предложения 🔥
Must Know
Штрафы для владельцев животных в Украине

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн
Детальнее
Денежный вопрос
Что будет с ценами на овощи?
Узнать
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

18977.54

Dogecoin (DOGE)

0.07

Ethereum (ETH)

1044.66

Litecoin (LTC)

49.37

Ripple (XRP)

0.31

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять