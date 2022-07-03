Дефицит горючего отступает? Какие лимиты на заправках UPG, WOG, "БРСМ-Нафта"и OKKO

Рассказываем о том, какие ограничения на отпуск продукции действуют на больших АЗС, а где их вообще сняли

Большие сети АЗС постепенно увеличивают лимиты на отпуск горючего / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В июле ситуация с горючим гораздо лучше, чем несколько месяцев назад. Дефицит понемногу отступает, поэтому некоторые сети АЗС преподносят приятные сюрпризы для своих клиентов.

Редакция "Сегодня" собрала актуальную информацию о том, какие лимиты действуют на популярных заправках по Украине, а где их вообще сняли.

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UPG

С 30 июня частично сняли ограничения на отпуск горючего на заправках UPG. При наличии специализированного приложения от сети можно заправиться дизелем и автогазом без каких-либо лимитов.

В то же время бензин UPG95 продают со сканированием приложения по 40 литров в одни руки – разрешено как заправлять бак, так и наливать горючее в канистры. А вот без мобильного приложения действуют ограничения – до 10 литров.

WOG

С 1 июля в сети заправок WOG по Украине сняты все ограничения на отпуск горючего. Участники программы лояльности PRIDE могут приобрести любое количество любого вида горючего на АЗК.

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Кроме этого, владельцы карты сети могут купить автогаз за наличные деньги и банковские карты на заправках, которые реализуют топливо исключительно по безналичному расчету.

"БРСМ-Нафта"

24 июня изменения ввели также на АЗС сети "БРСМ-Нафта", поскольку наладили поставки премиального бензина А-95. Своим клиентам компания увеличила лимиты на заправку частных авто до 40 литров в сутки.

Дополнительно можно повысить свой лимит на заправку, если купить продукты домой с картой лояльности:

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от 100 до 199 грн – лимит на бензин увеличивается до 60 литров;

от 200 грн – на 80 литров.

OKKO

Еще с мая больше горючего в одни руки реализуют на заправках OKKO. Дизельное топливо, бензин А-95, PULLS 95 и PULLS Diesel продают по 20 литров на одно авто при наличии карты Fishka. Автогаз реализуют без ограничений.

Водителям без карты Fishka горючее не отпускают. Для получения карты достаточно установить одноименное приложение себе на смартфон.

Заправить автомобиль в течение суток можно трижды, но не раньше чем через 3 часа после последней покупки горючего на заправке. Авто военных, коммунальщиков, работников объектов критической инфраструктуры заправляют без ограничений автогазом, по топливным карточкам и талонам – бензином А-95 и дизелем.

Что делать в случае ДТП за границей

Неприятные ситуации на дорогах случаются повсюду, даже за границей. Но алгоритм действий в целом одинаков, поэтому если вы вдруг попали в ДТП за пределами Украины, не паникуйте, а следуйте нескольким простым правилам.

Шаг 1. Вызовите полицию и, при необходимости, скорую помощь. Правоохранители составят протокол аварии, попросите у них копию и справку об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия.

Шаг 2. Зафиксируйте место происшествия на фото и видео. Эти записи будут дополнительными доказательствами для страховой компании. Если есть свидетели ДТП, запишите их показания и контакты.

Шаг 3. Обратитесь в страховую компанию. Ущерб потерпевшему возмещает страховая служба виновника, поэтому следует сообщить об аварии и их. Если водитель не имеет страхового покрытия, следует обратиться в национальное бюро в стране, где произошло ДТП.

При наличии договора добровольного страхования транспортного средства (КАСКО) необходимо действовать в соответствии с рекомендациями КАСКО страховщика. Также можно оформить происшествие без полиции, если нет травмированных или погибших – по процедуре европротокола.

"Сегодня" также рассказывали, какое самое дорогое авто ввезли в Украину за период действия "нулевого растаможивания", а также составили тест на знание Правил дорожного движения, чтобы читатели могли проверить себя.