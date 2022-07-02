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Проверьте свои знания: насколько хорошо вы помните ПДД (тест)

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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2 июля, 19:05
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Тест для водителей и не только, что позволит быстро и весело проверить ваши знания
Предлагаем пройти тест на знание ПДД
Предлагаем пройти тест на знание ПДД / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Правила дорожного движения необходимо учить и знать всем, независимо от наличия водительских прав. То есть велосипедистов, владельцев электротранспорта и пешеходов они тоже касаются.

Редакция "Сегодня" подготовила развлекательный тест для своих читателей, который позволит оценить, хорошо ли вы знаете базовые правила, или, возможно, вам стоит подтянуть свои знания.

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При формировании теста мы использовали актуальный перечень правил дорожного движения, действующих в Украине по состоянию на 2022 год.

Если вы вдруг чего-то не знаете – не расстраивайтесь, ведь даже самые опытные водители могут что-нибудь забыть. А повторение ПДД поможет избежать неприятных ситуаций на дорогах.

Внимание! Прежде чем пройти тест, подождите несколько секунд, пока он загрузится. Если вложение долго не показывается, следует попробовать зайти на страницу из браузера.

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ЕС признал украинские права

29 июня Украина и Европейский Союз заключили двустороннее соглашение о "транспортном безвизе". Таким образом владельцев водительских прав, выданных одной из сторон, освобождают от требования иметь международный документ.

Проще говоря, все европейские страны теперь будут признавать водительские права украинского образца без ограничений. Украинцам не нужно будет сдавать дополнительные экзамены или менять водительское удостоверение в Европе.

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Такое решение чиновники из ЕС приняли для того, чтобы помочь украинским переселенцам найти работу в Европе. Речь идет о тех видах работ, для которых нужно иметь водительские права.

Срок соглашения о "транспортном безвизе" составляет 1 год с возможностью пролонгации. Временно он вступил в силу с 29 июня 2022 года, а на постоянной основе соглашение заработает после завершения всех ратификационных процедур.

"Сегодня" ранее рассказывали, что в Украине с 1 июля отменили "нулевое растаможивание", а вместе с ним и льготы на ввоз "евроблях". Мы также писали о том, сколько автомобилей и каких марок завезли в страну за период действия льготного растаможивания и какая машина была самой дорогой.

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