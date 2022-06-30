Это правило знают не все: о чем чаще всего забывают водители на дорогах

Рассказываем, о чем чаще всего забывают как водители велосипедов, так и автомобилей

Иногда ошибочно полагать, что водитель всегда должен уступать дорогу велосипедистам / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Кое-где даже в водителей со стажем возникают достаточно спорные вопросы по тем или иным действиям во время дорожного движения. Одно из таких: нужно ли уступать велосипедисту на пешеходном переходе.

Согласно ПДД, велосипедист, двигающийся по проезжей части, есть полноправным участником дорожного движения, а велосипед – это его транспортное средство. Поэтому он обязан знать и соблюдать все те правила, что и водитель автомобиля.

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Согласно законодательству, велосипедист — это не пешеход, если двигается на велосипеде по дороге. Чтобы стать пешеходом, ему нужно слезть с транспортного средства и перейти таким образом дорогу вместе с другими людьми.

Итак, отвечая на вопрос, заметим, что теоретически водители автомобилей не обязаны уступать велосипедистам, которые едя пересекают проезжую часть по пешеходному переходу, но на практике водитель велосипеда менее защищен на дороге, поэтому лучше не брезговать правилами безопасности.

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ЕС признал украинские права

Украина и ЕС освобождают владельцев водительских прав, выданных одной из сторон, от требования иметь международное водительское удостоверение.

Стало возможным это после того, как обе стороны 29 июня заключили соглашение о "транспортном безвизе".

Таким образом, все страны ЕС теперь будут признавать водительские права украинского образца без ограничений. А это значит, что украинцам не нужно будет сдавать дополнительные экзамены или менять водительское удостоверение.

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Как уверяют чиновники, такое решение поможет украинским переселенцам, которым водительские удостоверения нужны для работы в ЕС.

Напомним, что Верховная Рада вернула пошлины и обложение НДС на импортные товары и растаможку авто с 1 июля. 30 июня соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Раньше мы также писали, какие автомобили чаще всего ломаются.