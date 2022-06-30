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Стоимость топлива падает: что происходит с ценами на украинские АЗС

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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30 июня, 14:47
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Рассказываем, что происходит с наличием и стоимостью бензина на украинских заправках
Ситуация на рынке постепенно нормализуется
Ситуация на рынке постепенно нормализуется / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На украинских заправках наблюдается снижение стоимости некоторых видов бензина и газа, который только за последний день подешевел на 14 коп.

Об этом свидетельствуют последние обновленные данные AutoRia.

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Они показывают, что средняя стоимость А-95+ (по состоянию на 29 июня 2022 г.) упала на 17 коп. и составляет 51,99 грн, А-95 – 50,64 грн, А-92 – 50,30 грн, ДТ выросло в цене на 1 коп и стоит 56,40 грн, а газ упал на 14 коп. и продается сейчас за 41,67 грн.

В целом ситуация на отдельных заправках 30 июня выглядит так:

АЗС и вид горючего АЗС ОККО АЗС WOG АЗС UPG АЗС Shell
А-95+52 грн---
А-9551 грн51 грн48,90 грн50,99 грн
А-92----
ДТ57 грн57 грн56 грн57,99 грн
газ42 грн41,97 грн39 грн51,59 грн

Ситуация на рынке улучшается

Объемы импорта горючего в Украине растут ежедневно и это уже начало приносить свои плоды.

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Проблемы с автогазом в стране уже ликвидированы, и это топливо начало постепенно дешеветь. В ближайшую неделю цена на него снизится еще на 1-1,5 гривни, прогнозирует директор по маркетингу и инновациям компании "БРСМ-Нефть" Александр Мельничук.

Ситуация с бензином тоже стабилизируется. Эксперт считает, что она выровняется в ближайшие 2-3 месяца. дефицит исчезнет, а цены пойдут вниз.

Ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказал, что совсем скоро украинские заправки пополнятся дизельным топливом.

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Мы также писали, какие нововведения начнут действовать на дорогах с 1 июля.

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