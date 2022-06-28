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Водителям приготовиться: что изменится на украинских АЗС в ближайшее время

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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28 июня, 13:00
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Эксперт рассказал, когда украинцам следует ожидать снижения цен на бензин
Ситуация с автогазом уже полностью стабилизировалась
Ситуация с автогазом уже полностью стабилизировалась / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Объемы импорта топлива в Украину растут ежедневно и это уже начало приносить свои плоды.

Об этом рассказал директор по маркетингу и инновациям компании "БРСМ-Нефть" Александр Мельничук в комментарии "Телеграфу".

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По словам эксперта, проблемы с автогазом в стране уже ликвидированы, и это топливо начало постепенно дешеветь. В ближайшую неделю цена на него снизится еще на 1-15,5 гривны, прогнозирует Мельничук.

"Также нет гигантских очередей за бензином в сотне авто, теперь это максимум 10-20 авто, а в западных регионах страны очереди и вовсе отсутствуют", – отметил он.

А что с бензином?

Здесь тоже следует ожидать стабилизации ситуации. Эксперт считает, что она выровняется в ближайшие 2-3 месяца – дефицит исчезнет, а цены пойдут вниз.

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На сколько именно снизится стоимость, пока говорить рано, считает Мельничук.

Ситуация с дизтопливом

Ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказал, что совсем скоро украинские заправки пополнятся. дизельным горючим.

Такой вывод эксперт сделал из-за того, что оптовая цена на него снижается, а предложение увеличивается.

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Куюн подчеркнул, что оптовая цена на дизтопливо снизилась ниже розничной впервые, за почти 3 месяца и это означает, что "промышленные потребители и аграрии наелись".

"Сегодня" ранее писали, какие изменения для водителей ввела сеть АЗС WOG и рассказывали, какие нововведения начнут действовать на дорогах с 1 июля.

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