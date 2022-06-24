Ситуация улучшается: какого топлива на АЗС станет больше

В связи с определенными обстоятельствами, украинские заправки пополнятся горючим

Оптовая цена на рынке горючего снижается, а предложение увеличивается / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Совсем скоро украинские заправки пополнятся дизельным горючим. Такой вывод можно сделать из того, что оптовая цена на него снижается, а предложение увеличивается.

Об этом сообщил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн в Facebook.

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По его словам, оптовая цена на дизтопливо снизилась ниже розничной впервые за почти 3 месяца, что говорит о том, что "промышленные потребители и аграрии наелись". Увеличивается, в частности, и оптовое предложение бензина.

"Итак, больше горючего пойдет на АЗС. Надеемся, мы это почувствуем. Но в любом случае экономим и потребляем ответственно", – заметил Куюн.

Автогаз дешевеет

Розничные сети АЗС в Украине постепенно уменьшают цены на автогаз. Средняя цена на этот вид топлива за неделю, с 17 по 24 июня, снизилась на 60 копеек – до 41,85 грн/л.

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На столичных заправках KLO автогаз подешевел на 1 грн/л, до 41,99 грн/л, а в днепровской сети "Нефтек" сразу на 3 грн/л. – до 42,99 грн/л. На 1,15 и 0,75 грн/л снизили стоимость сети Shell и SOCAR, теперь автогаз стоит 41,89 и 41,23 грн/л соответственно.

Motto и Mango снизили цены на 2,36 грн/л и 1,5 грн/л, до 41,84 грн/л и 42,39 грн/л, а БРСМ-Нефть, UPG, BVS, Chipo, "Авантаж 7" и VostokGaz просят на 1,6-2 грн/л меньше.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью изданию "Ліга.net" заявил, что проблема дефицита бензина вскоре решится, однако довоенных цен на горючее ждать не приходится.

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Также мы писали, как польская компания обманула украинцев с закупками горючего.