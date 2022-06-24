Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚔ Отступление из Северодонецка 👊 Литва против Кремля ☠ Наступление на Киев? Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Новости экономики Автоновости

Автогаз на заправках стремительно дешевеет – где самое доступное топливо

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 июня, 13:58
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, как изменилась цена на автогаз за неделю, с 17 по 24 июня
Автогаз на заправках значительно подешевел
Автогаз на заправках значительно подешевел / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Розничные сети АЗС в Украине постепенно снижают цены на автогаз. Средняя цена на этот вид топлива за неделю, с 17 по 24 июня, снизилась на 60 копеек – до 41,85 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95" для Enkorr.

Реклама

На столичных заправках KLO автогаз подешевел на 1 грн/л, до 41,99 грн/л, а в днепровской сети "Нефтек" сразу на 3 грн/л. – до 42,99 грн/л.

На 1,15 и 0,75 грн/л снизили стоимость сети Shell и SOCAR, теперь автогаз стоит 41,89 и 41,23 грн/л соответственно.

Motto и Mango снизили цены на 2,36 грн/л и 1,5 грн/л, до 41,84 грн/л и 42,39 грн/л, а БРСМ-Нефть, UPG, BVS, Chipo, "Авантаж 7" и VostokGaz просят на 1,6-2 грн/л меньше.

Реклама

Цены на другое топливо

Согласно данным специализированного сайта Auto.Ria, бензина А-95+ на заправках почти нет, его можно найти только на ОККО, по цене 52,31 грн.

А-95 найти уже проще, средняя цена на него составляет 50,68 грн, а за дизтопливо в среднем просят 56,44 грн.

Ситуация выглядит так:

Реклама

Актуальные цены на АЗС
Актуальные цены на АЗС / Фото: скриншот

Бензиновый кризис в разгаре

Наполнить рынок достаточным количеством горючего поможет большее количество долгосрочных контрактов с иностранными поставщиками горючего.

По словам министра инфраструктуры Александра Курбакова, ситуация с дефицитом топлива стабилизируется ближе к осени, когда Киеву удастся заключить вышеперечисленные контракты.

До этого времени очереди на АЗС придется потерпеть, а о том, кто задерживает поставки в Украину, читайте в нашем материале.

"Сегодня" раньше писали, какие авто ломаются чаще всего и рассказывали, как сэкономить на горючем в длинных поездках.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Коммуналка
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Money-лайфхакер💰
Главное о деньгах
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс доллара в кассах банков (покупка/продажа)
1
ПриватБанк ПриватБанк
35.2/35.6
2
Ощадбанк Ощадбанк
35.1/35.7
3
ПУМБ ПУМБ
35.1/35.7
4
Укрэксимбанк Укрэксимбанк
35.0/35.5
5
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
34.9/35.8
6
Укргазбанк Укргазбанк
34.7/35.55
7
Альфа-Банк Альфа-Банк
34.8/35.5
8
OTP Bank OTP Bank
33.0/35.25
9
Укрсиббанк Укрсиббанк
29.26/29.55
10
Универсал Банк Универсал Банк
34.4/35.7
Как не потерять деньги💰
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,73 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Куда вложить деньги?
Все в банк!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,90
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
42,43
-
-
-
41,99
-
51,00
57,00
41,97
-
50,99
57,99
42,04
-
50,00
55,00
41,95
Американские горки
Доллар на черном рынке
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
Инфляция – показатель, показывающий, как в течение определенного времени изменились цены и тарифы на товары и услуги. Инфляции снижает покупательную способность денег. То есть, чтобы приобрести один и тот же товар, нам приходится тратить большие суммы.
Рынок труда во время войны
Азбука для тех, кто ищет работу
Получить советы от А до Я
Анализ
Материальные потери экономики (млн $)
1
Жилые дома Жилые дома
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активы предприятий Активы предприятий
11 499
4
Гражданские аэропорты Гражданские аэропорты
6 817
5
Ж/д инфраструктура Ж/д инфраструктура
2 672
6
Мосты Мосты
1 692
7
Учебные заведения Учебные заведения
1 621
8
Медучреждения Медучреждения
1 147
9
Земельный фонд Земельный фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все об убытках
Без опыта работы
Кому платят от 20 тыс. грн
Преподаватель актерского мастерства

Преподаватель актерского мастерства

Риелтор

Риелтор

Водитель такси

Водитель такси

Менеджер по работе с клиентами

Менеджер по работе с клиентами

Руководитель транспортного отдела

Руководитель транспортного отдела

Актуальные предложения 🔥
Must Know
Штрафы для водителей во время войны

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Не включена аварийка – 425 грн

Не включена аварийка – 425 грн
Денежный вопрос
Что будет с курсом доллара?
Узнать
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

21163.64

Dogecoin (DOGE)

0.07

Ethereum (ETH)

1191.43

Litecoin (LTC)

56.13

Ripple (XRP)

0.37

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять