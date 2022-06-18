Прогноз неутешительный? Что будет с ценами на бензин совсем скоро

Проблему дефицита бензина постепенно решат, а вот вернуть цены на довоенный уровень не удастся никому

Довоенных цен на топливо ожидать не стоит / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Проблема дефицита бензина вскоре решится, однако довоенных цен на топливо ждать не придется.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью изданию "Лига.net".

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Так, мы можем наблюдать, как на украинских АЗС растет стоимость горючего А-95, а бензина А-92 и газа нет совсем. По словам Данилова, проблема дефицита (как вопрос более экономичный, чем технологический) через определенный промежуток времени будет решена.

Однако когда стоимость горючего растет во всем мире и стоит условно 2 евро, то в Украине один евро быть не может никак. Фактически довоенных цен нам ожидать не стоит.

Бензин в США подешевел

Впервые за более чем два месяца стоимость бензина в США упала. Произошло это, как пишет CBS News, на фоне снижения цен на нефть и падения потребительского спроса.

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По словам Патрика Де Хаана, аналитика GasBuddy, в пятницу (17 июня) средний показатель по стране упал до 4,99 доллара за галлон.

"Исходя из ситуации на рынке сейчас – они могут меняться и действительно меняются – в ближайшие недели средний показатель по стране может упасть до 4,55-4,75 доллара за галлон, если тенденции не изменятся", – отметил он.

Напомним, что за последние 12 месяцев стоимость горючего в Соединенных Штатах выросла на 62% и достигла рекордной отметки в 5 долларов за галлон (3,8 литра).

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"Сегодня" раньше писали, как польская компания обманула украинцев с закупками топлива, и рассказывали, кто задерживает поставки бензина в Украину.