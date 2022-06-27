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Коснется каждого водителя: что изменится в Украине с 1 июля

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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27 июня, 10:01
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Рассказываем, к чему следует готовиться украинским водителям с начала нового месяца
Цены на автострахование изменятся
Цены на автострахование изменятся / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцев ждет много изменений с 1 июля, в том числе и водителей. Так, с начала нового месяца подорожает автострахование.

В пресс-службе УкрАвтопрома рассказали, как вырастут цены, и какими будут новые страховые выплаты.

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Подорожание будет до 15%

Цены на автогражданку с июля вырастут на 5–15%. Это связано с тем, что увеличатся и суммы выплат по страховке.

Так, по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев размеры страховых сумм увеличатся на столько:

  • с 130 000 грн до 160 000 грн за вред, причиненный имуществу;
  • с 260 000 грн до 320 000 грн за вред, причиненный здоровью и жизни потерпевших.

"Максимальный размер выплаты за ущерб, причиненный имуществу потерпевших, увеличится до 80 000 гривен (было 50 000 гривен) в случае оформления Европротокола. Европротокол – это форма сообщения страховой компании о ДТП, позволяющей оформить ДТП без вызова работников полиции" – добавили в УкрАвтопроме.

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Как объяснили ранее в НБУ, такое решение поможет защитить водителей с финансовой стороны и приблизить украинский рынок к европейским стандартам страхования.

В Украине будет избыток подержанных автомобилей

Ранее "Сегодня" писали, что в Украине могут резко подешеветь подержанные автомобили из-за того, что до конца 2022 года в нашей стране может накопиться "избыток" автомобилей для личного использования.Украинцы начнут продавать машины из-за затрат на их содержание.

В частности, речь идет об 1-1,5 млн транспортных средств, которые пополнят вторичный рынок, что приведет к снижению цен на подержанные авто.

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Мы также рассказывали о правилах, которые позволят не влететь в копеечку во время дальней поездки. Мы по пунктам расписали, что нужно сделать с авто перед тем как отправляться в путь, чтобы потом не иметь проблем и не платить за ремонт.

"Сегодня" писали и о резком удешевлении стоимости топлива. Читайте, сколько стоило топливо на украинских АЗС 26 июня.

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