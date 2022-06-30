С 1 июля украинских водителей ждут изменения — придется платить за определенную услугу

Теперь водителям придется платить за когда-то бесплатную услугу

Таможенные пошлины и налогообложение вернутся уже с 1 июля / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Верховная Рада вернула пошлины и налогообложение НДС на импортные товары и растаможку с 1 июля. 30 июня соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram.

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Заметим, что законопроект №7418 предусматривает возобновление налогообложения для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы, а также для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину.

Предварительно депутаты поддержали его сразу в двух чтениях 234 голосами.

Напомним, что за время действия закона в Украине без уплаты пошлины и акциза ввезли более 119 тыс. авто, из-за чего бюджет недополучил 13 млрд грн.

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Без коррупции онлайн

В Украине также планируют ввести другие изменения по пересечению границы и растаможиванию "евроблях". В Раде уже зарегистрировано несколько законопроектов. В частности, проектом закона №7466 предлагают растаможивать авто по формуле без учета его возраста и без пенсионного сбора.

Законопроектом №7467 хотят распределить поступления от акцизного налога с растаможенных авто, чтобы 50% шло в общий фонд госбюджета, еще столько же – в специальный.

Кроме этого, проект закона №7468 предусматривает процедуру растаможки авто онлайн. В "Дії" можно будет заполнить электронную декларацию и осуществить регистрацию. Такая опция должна предотвратить коррупцию при пересечении границы.

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Раньше мы рассказывали, какую бесплатную услугу предлагает МВД для водителей, а также писали, когда водителям ждать сезонного пика на АЗС.