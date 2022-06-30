ЕС упростил правила: что теперь изменится для водителей из Украины

Новые правила для украинских водителей вступили в силу 29 июня

/ Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Украина и ЕС освобождают владельцев водительских прав, выданных одной из сторон, от требования иметь международное водительское удостоверение.

Стало возможным это после того, как обе стороны 29 июня заключили соглашение о "транспортном безвизе".

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Таким образом, все страны ЕС теперь будут признавать водительские права украинского образца без ограничений. А это значит, что украинцам не нужно будет сдавать дополнительные экзамены или менять водительское удостоверение.

Как уверяют чиновники, такое решение поможет украинским переселенцам, которым водительские удостоверения нужны для работы в ЕС.

Заметим, что срок соглашения о "транспортном безвизе" составляет 1 год с возможностью пролонгации, а временно вступил в силу уже с 29 июня. На постоянной основе соглашение заработает по завершении всех ратификационных процедур.

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"Нулевую" растаможку отменили

Верховная Рада вернула пошлины и обложение НДС на импортные товары и растаможку авто с 1 июля. 30 июня соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Законопроект №7418 предусматривает возобновление налогообложения для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы; а также для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину.

Раньше мы рассказывали, какие автомобили производят украинские заводы, а также писали, какие автомобили чаще всего ломаются.