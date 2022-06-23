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Daewoo, Volvo, или Toyota? Какие автомобили чаще всего ломаются

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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23 июня, 16:32
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Рассказываем, какие марки автомобилей ломаются чаще других
Марки каких автомобилей ломаются чаще всего
Марки каких автомобилей ломаются чаще всего / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Легковой автомобиль состоит из миллионов разных запчастей, и у каждой из них есть ограниченный эксплуатационный ресурс. При этом есть автомобили, которые могут эксплуатироваться без проблем долгие годы, когда другие ломаются уже после нескольких поездок.

Редакция "Сегодня" узнала, какие автомобили ломаются чаще всего.

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Toyota Avensis

Судя по отзывам владельцев этих автомобилей следует, что в этой модели очень часто возникают проблемы с бензиновыми и дизельными двигателями. Если бензиновые моторы "страдают" повышенным расходом масла, то у дизелей наблюдается повышенный износ.

Кроме того, у Toyota Avensis часто-густо возникают проблемы с оптикой и подвеской.

Hyundai i20

У корейского автомобился возникают неполадки со свечами зажигания и стартером. При чем начинаются они уже спустя год активного пользования авто.

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Volkswagen Golf

Качественный автомобиль, но со своими изъянами. Например, водители часто жалуются на проблемы с бензиновыми и дизельными двигателями. Кроме того, починка коробки передач в этом автомобиле влетит владельцу в кругленьку сумму.

Volkswagen Passat

Один из самых популярных автомобилей среди украинских водителей. Но перед покупкой Passat шестого поколения следует внимательно проверить двигатель (проблемы после 100-150 тыс. км пробега появляются у бензинового и у дизельного силового агрегата), коробку передач DSG и кузов.

Kia Ceed

Владельцы эти машин говорят о частых проблемахс аккумулятором, стартером, бензонасосом, цепями привода газораспределительными механизмами, свечами зажигания.

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Volvo XC90

Водители чаще всего жаловались на проблемы с электроникой, которая могла перестать рабоать в любую минуту. При этом у кроссовера уже второго поколения таких проблем не было.

Daewoo Lanos

Бюджетный автомобиль, сборка которого происходит в Украине. По словам владельцев, имеет сразу ряд проблем, из-за которых происходят частые поломки авто, а именно:

  • частые поломки бензонасоса, помпы, термостата;
  • проблемы с пружинами, амортизаторами и радиатором;
  • нестабильная работа двигателя на холостом ходу.

В Украине станет больше подержанных автомобилей

Ожидается, что подержанные автомобили могут резко подешеветь к концу 2022 года, по причине переизбытка авто. Украинцы будут продавать машины из-за расходов на их содержание.

Речь идет о 1-1,5 млн транспортных средств, которые пополнят вторичный рынок, что приведет к снижению цен на подержанные авто.

Мы уже писали о том, какие автомобили до 1 тыс. долларов могут купить украинцы, и рассказывали, какое авто можно приобрести в Польше до 2 тыс. евро.

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