Перевірте свої знання: наскільки добре ви пам’ятаєте ПДР (тест)

Тест для водіїв і не тільки, що дозволить швидко й весело перевірити ваші знання

Пропонуємо пройти тест на знання ПДР / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Правила дорожнього руху необхідно вчити та знати усім, незалежно від наявності водійських прав. Тобто велосипедистів, власників електротранспорту та пішоходів вони теж стосуються.

Редакція "Сьогодні" підготувала розважальний тест для своїх читачів, який дозволить оцінити, чи добре ви знаєте базові правила, чи, можливо, вам варто підтягнути свої знання.

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При формуванні тесту ми послуговувались актуальним переліком правил дорожнього руху, що чинні в Україні станом на 2022 рік.

Якщо ви раптом чогось не знаєте – не засмучуйтесь, адже навіть найбільш досвідчені водії можуть щось забути. А повторення ПДР допоможе уникнути неприємних ситуацій на дорогах.

Увага! Перш ніж пройти тест, зачекайте кілька секунд, поки він завантажиться. Якщо вкладення довго не показується, варто спробувати зайти на сторінку з браузера.

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ЄС визнав українські права

29 червня Україна та Європейський Союз уклали двосторонню угоду про "транспортний безвіз". У такий спосіб власників посвідчень водіїв, виданих однією зі сторін, звільняють від вимоги мати міжнародний документ.

Простіше кажучи, усі європейські країни тепер визнаватимуть посвідчення водія українського зразка без обмежень. Українцям не потрібно буде складати додаткові іспити чи змінювати водійське посвідчення в Європі.

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Таке рішення урядовці з ЄС ухвалили для того, щоб допомогти українським переселенцям знайти роботу в Європі. Йдеться про ті види робіт, для яких потрібно мати водійські права.

Термін угоди про "транспортний безвіз" становить 1 рік з можливістю пролонгації. Тимчасово він набрав чинності з 29 червня 2022 року, а на постійній основі угода запрацює після завершення усіх ратифікаційних процедур.

"Сьогодні" раніше розповідали, що в Україні з 1 липня скасували "нульове розмитнення", а разом з ним і пільги на ввезення "євроблях". Ми також писали про те, скільки автомобілів та яких марок завезли в країну за період дії пільгового розмитнення і яка машина була найдорожчою.