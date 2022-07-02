"Евробляха" за 6 миллионов: какое самое дорогое авто ввезли в Украину (фото)

Закарпатские таможенники рассказали, какая марка и цена самого дорогого ввезенного в Украину авто

Таможенники рассказали, каких "евроблях" ввезли в Украину больше всего / Фото: Коллаж: Сегодня

С 1 июля в Украине вернули акциз и уплату пошлины за ввоз автомобилей из-за границы. В последние дни действия "нулевого растаможивания", в страну ввезли колоссальное количество машин.

Как сообщили в пресс-службе Закарпатской таможни, с начала действия закона о льготном растаможивании, то есть с 24 марта по 1 июля, в Украину завезли 18 897 "евроблях".

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В тройку самых популярных по количеству автомобилей вошли: Volkswagen (3918 ед.), Skoda (2334 ед.) и Mercedes-Benz (1764 ед.). Украинцы также предпочитали Audi, BMW, Ford, Opel, Renault, Toyota и Hyundai.

Больше всего бывших в употреблении автомобилей среди тех, которым более 11 лет – 14 659. Машин в возрасте от 6 до 10 лет ввезли 2917 единиц, до 5 лет – 1321. Новых авто 2021-2022 года выпуска растаможили всего 128 штук.

По стоимости абсолютное большинство машин – до 5 тыс. долларов (14284 шт.). Львиную долю составили автомобили, стоимостью до 10 тыс. долларов (2613 шт.), было также 854 транспортных средства по цене до 15 тыс. долларов. Более 15 тыс. долларов имели стоимость 1146 автомобилей.

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Самая дорогая "евробляха"

Предприниматель из Днепропетровской области побил ценовой рекорд и завез в Украину самый дорогой автомобиль по "нулевому растаможиванию". Это Mercedes-Benz G63 AMG 2022 года выпуска по цене 220 тыс. долларов (5,9 млн грн).

В общей сложности закарпатские таможенники выпустили для свободного обращения 18 машин, стоимость которых составляет более 100 тыс. долларов.

Автомобиль Mercedes-Benz G63 AMG

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"Нулевое растаможивание" отменили

21 июня в Верховной Раде Украины поддержали законопроект №7418, о котором много спорили раньше. Изменения поддержали 234 голоса и сразу в двух чтениях.

Закон предусматривает возврат пошлины и обложение НДС на импортные товары и растаможку авто с 1 июля 2022 года. Речь идет о товарах, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы, а также предприятиях, не уплачивающих ввозную пошлину.

Таможенная статистика свидетельствует, что при "нулевом растаможивании" ежемесячно потери доходов в бюджет составили 3 млрд грн и 0,5 млрд грн соответственно. Однако больше всего потерь было именно из-за ввоза "евроблях" – владельцы завезли в Украину более 120 тыс. авто, из-за чего бюджет недополучил 13 млрд грн.

Сейчас водители не смогут растаможивать авто по льготным условиям. В то же время закон №7418 освобождает от уплаты сбора на обязательное государственное страхование тех, кто приобретает собственность на легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими).

"Сегодня" ранее писали, что в Украине планируют ввести другие изменения касательно "евроблях", например, позволить некоторым людям завозить автомобили со льготами и добавить возможность растаможки онлайн через "Дію". Мы также считали, сколько стоит завезти авто в Украину со льготными условиями и без них.