Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Обстрел Одесской области 🐍 Змеиный освободили! 🙏 Судьба защитников "Азовстали" Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Новости экономики Автоновости

"Евробляха" за 6 миллионов: какое самое дорогое авто ввезли в Украину (фото)

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 июля, 17:43
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Закарпатские таможенники рассказали, какая марка и цена самого дорогого ввезенного в Украину авто
Таможенники рассказали, каких "евроблях" ввезли в Украину больше всего
Таможенники рассказали, каких "евроблях" ввезли в Украину больше всего / Фото: Коллаж: Сегодня

С 1 июля в Украине вернули акциз и уплату пошлины за ввоз автомобилей из-за границы. В последние дни действия "нулевого растаможивания", в страну ввезли колоссальное количество машин.

Как сообщили в пресс-службе Закарпатской таможни, с начала действия закона о льготном растаможивании, то есть с 24 марта по 1 июля, в Украину завезли 18 897 "евроблях".

Реклама

В тройку самых популярных по количеству автомобилей вошли: Volkswagen (3918 ед.), Skoda (2334 ед.) и Mercedes-Benz (1764 ед.). Украинцы также предпочитали Audi, BMW, Ford, Opel, Renault, Toyota и Hyundai.

Больше всего бывших в употреблении автомобилей среди тех, которым более 11 лет – 14 659. Машин в возрасте от 6 до 10 лет ввезли 2917 единиц, до 5 лет – 1321. Новых авто 2021-2022 года выпуска растаможили всего 128 штук.

По стоимости абсолютное большинство машин – до 5 тыс. долларов (14284 шт.). Львиную долю составили автомобили, стоимостью до 10 тыс. долларов (2613 шт.), было также 854 транспортных средства по цене до 15 тыс. долларов. Более 15 тыс. долларов имели стоимость 1146 автомобилей.

Реклама

Самая дорогая "евробляха"

Предприниматель из Днепропетровской области побил ценовой рекорд и завез в Украину самый дорогой автомобиль по "нулевому растаможиванию". Это Mercedes-Benz G63 AMG 2022 года выпуска по цене 220 тыс. долларов (5,9 млн грн).

В общей сложности закарпатские таможенники выпустили для свободного обращения 18 машин, стоимость которых составляет более 100 тыс. долларов.

Автомобиль Mercedes-Benz G63 AMG
Автомобиль Mercedes-Benz G63 AMG

Реклама

"Нулевое растаможивание" отменили

21 июня в Верховной Раде Украины поддержали законопроект №7418, о котором много спорили раньше. Изменения поддержали 234 голоса и сразу в двух чтениях.

Закон предусматривает возврат пошлины и обложение НДС на импортные товары и растаможку авто с 1 июля 2022 года. Речь идет о товарах, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы, а также предприятиях, не уплачивающих ввозную пошлину.

Таможенная статистика свидетельствует, что при "нулевом растаможивании" ежемесячно потери доходов в бюджет составили 3 млрд грн и 0,5 млрд грн соответственно. Однако больше всего потерь было именно из-за ввоза "евроблях" – владельцы завезли в Украину более 120 тыс. авто, из-за чего бюджет недополучил 13 млрд грн.

Сейчас водители не смогут растаможивать авто по льготным условиям. В то же время закон №7418 освобождает от уплаты сбора на обязательное государственное страхование тех, кто приобретает собственность на легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими).

"Сегодня" ранее писали, что в Украине планируют ввести другие изменения касательно "евроблях", например, позволить некоторым людям завозить автомобили со льготами и добавить возможность растаможки онлайн через "Дію". Мы также считали, сколько стоит завезти авто в Украину со льготными условиями и без них.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Коммуналка
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Money-лайфхакер💰
Главное о деньгах
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс доллара в кассах банков (покупка/продажа)
1
ПУМБ ПУМБ
35.2/35.7
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.3/35.7
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.3/35.65
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.4/36.0
5
Укрэксимбанк Укрэксимбанк
35.3/35.8
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
35.0/35.5
7
Укргазбанк Укргазбанк
34.9/35.7
8
Универсал Банк Универсал Банк
34.4/35.7
9
OTP Bank OTP Bank
31.75/35.25
Как не потерять деньги💰
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
37,99
-
50,00
55,00
39,90
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
37,77
-
-
-
37,79
-
51,00
57,00
37,97
-
-
56,99
39,97
-
50,99
57,99
38,88
-
50,00
55,00
39,95
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,40 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Американские горки
Доллар на черном рынке
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
Инфляция – показатель, показывающий, как в течение определенного времени изменились цены и тарифы на товары и услуги. Инфляции снижает покупательную способность денег. То есть, чтобы приобрести один и тот же товар, нам приходится тратить большие суммы.
Анализ
Материальные потери экономики (млн $)
1
Жилые дома Жилые дома
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активы предприятий Активы предприятий
11 499
4
Гражданские аэропорты Гражданские аэропорты
6 817
5
Ж/д инфраструктура Ж/д инфраструктура
2 672
6
Мосты Мосты
1 692
7
Учебные заведения Учебные заведения
1 621
8
Медучреждения Медучреждения
1 147
9
Земельный фонд Земельный фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все об убытках
Без опыта работы
Кому платят от 20 тыс. грн
Преподаватель актерского мастерства

Преподаватель актерского мастерства

Риелтор

Риелтор

Водитель такси

Водитель такси

Менеджер по работе с клиентами

Менеджер по работе с клиентами

Руководитель транспортного отдела

Руководитель транспортного отдела

Актуальные предложения 🔥
Must Know
Штрафы для владельцев животных в Украине

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн
Детальнее
Денежный вопрос
Что будет с ценами на овощи?
Узнать
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

19278.74

Dogecoin (DOGE)

0.07

Ethereum (ETH)

1055.33

Litecoin (LTC)

50.31

Ripple (XRP)

0.31

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять